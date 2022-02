Wie der Mitmach-Laden in Borna leerstehende Geschäfte zum Leben erwecken will

Borna

Nähen lernen, Fahrräder selbst reparieren und Smartphone-Abend für Senioren: Im Mitmach-Laden sind ab sofort nicht mehr nur Jugendliche und Kinder willkommen, sondern auch alle anderen Bornaer. Dank der gelockerten Corona-Maßnahmen.

„Seit Mitte November durften wir ja lediglich ein Programm für Kinder und Jugendliche anbieten“, sagt Stephan Hendriock vom Kinder- und Jugendring Landkreis Leipzig, der den Mitmach-Laden betreut. Das habe nun zum Glück ein Ende. Die Türen in der Mühlgasse seien wieder für Menschen jeden Alters geöffnet.

Fahrradwerkstatt und Nähtreff

Dennoch ist Hendriock froh, dass in den vergangenen Monaten wenigstens die Jüngsten beschäftigt werden konnten. Unter anderem hatte die Künstlerin Andrea Meng das an Kinder adressierte Kunstprojekt „Wenn die Maus von der Decke fällt“ angeboten, zudem war die Fahrradselbsthilfewerkstatt für den Bornaer Nachwuchs geöffnet.

Einen Pop-up-Laden gab es bereits im Dezember im ehemaligen Geschäft “Nudeln-to-go". Quelle: privat

Nun aber läuft im Mitmach-Laden, in den vor wenigen Wochen außerdem eingebrochen worden war, wieder alles normal. „Unter Einhaltung der 2G-Plus-Bestimmungen können sich wieder alle Interessierten an bestehenden und geplanten Angeboten beteiligen“, macht Hendriock deutlich. Wöchentlich finde nun dienstags zusätzlich zu der Radwerkstatt ein Nähtreff statt, der vom Verein Bon Courage angeboten werde. Mittwochs unterstützt die Kontaktstelle Wohnen von 10 bis 11 Uhr geflüchtete Menschen in einer offenen Beratung zum Thema Wohnungssuche. „Und ab 14.30 Uhr entdeckt dann der künstlerische Nachwuchs unter Begleitung der Künstlerin Meng seine eigene Kreativität.“

Projekt „Ladenentdecker“ geht in die nächste Runde

Darüber hinaus soll auch das Projekt „Ladenentdecker“ im März in eine neue Runde gehen. Das bedeutet: Leerstehende Ladenflächen in Borna sollen kurzfristig in einem neuen Licht erlebbar gemacht werden, sozusagen als Pop-up. Kürzlich erst geschehen im ehemaligen „Nudel-to-go“-Geschäft in der Roßmarktschen Straße. Kinder und Jugendliche hatten dort mehrere Wochen lang in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendhaus Borna Gnandorf, dem Verein Bon Courage und dem Museum Borna Marmeladen, Bilder, Gürtel und Stofftäschchen hergestellt, die kostenlos von den Besuchern mitgenommen werden konnten.

Im Mitmach-Laden können Fahrräder wieder repariert werden. Quelle: privat

Mit den Ladenentdeckern ist es bei weitem nicht getan, wenn es nach dem Träger des Mitmach-Ladens geht. Geplant sind künftig auch weitere Auflagen der „Nachrichtenwerkstatt“ sowie eine „Smartphone-Werkstatt für Seniorinnen und Senioren“ und ein „offener Medienabend“. Bei letzterem können Besucher nicht nur allgemeine Fragen zu Medien stellen, sondern sich beispielsweise auch über das Mediennutzungsverhalten ihrer Kinder austauschen. Neben diesen Angeboten und den kreativen Schaufenstereindrücken lädt die Tauschbörse „Büchercoolschrank“ vor dem Mitmach-Laden zu einem Besuch ein.

Von Julia Tonne