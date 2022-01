Wie der Pandemie-Alltag an der Bornaer Dinterschule aussieht

Borna

 Das Procedere ist langwierig. Es passiert dreimal in der Woche. Gemeint sind die regelmäßigen Corona-Tests, denen sich die etwa 500 Schüler der Dinter-Oberschule in Borna montags, mittwochs und freitags unterziehen müssen. Das dauert und gehört längst zum Alltag in einer Bildungseinrichtung unter Pandemie-Bedingungen, macht Doreen Snicinski, die Leiterin der Schule, klar. Zugleich ist es unvermeidlich. Und es gehört noch weit mehr dazu. Allerdings ist das allemal besser als Fernunterricht über die Internet-Plattform Lernsax, macht die Pädagogin deutlich.

Die Leiterin der Bornaer Dinterschule, Doreen Snicinski. Quelle: Nikos Natsidis

Kontrollen jeden Morgen

Die Corona-Kontrollen fangen jeden Morgen beim Einlass der Schüler an. Bevor die Mädchen und Jungen das große altehrwürdige Schulgebäude betreten, überprüfen der Hausmeister beziehungsweise ein Lehrer, ob auch jede und jeder einen Mund-Nasen-Schutz trägt. Und die selbstverständlich ordnungsgemäß. Ein Prozess, der im Prinzip den ganzen Tag über läuft, weil die Maskenpflicht im gesamten Schulhaus gilt.

Schüler müssen in ihren Zimmern bleiben

Dabei müssen die Kinder und Jugendlichen im Prinzip immer in ihren Zimmern bleiben. Die Schüler verschiedener Klassen dürfen sich nicht durchmischen. Die Folge: Die Lehrer müssen darauf achten, dass sich auch alle Mädchen und Jungen daran halten, die in den jahreszeitbedingt kühlen Unterrichtsräumen in dicken Pullovern sitzen. Regelmäßiges Lüften gehört zum gültigen Hygienekonzept, die Türen stehen offen, die Fenster auch. Wer in der Pause in sein Brot beißt, darf seinen Platz nicht verlassen. Strikte Regularien.

Tests kosten Unterrichtszeit

Begann der Unterricht in Vor-Corona-Zeiten vielleicht mit einem Lied, stehen nun an drei Wochentagen Corona-Tests zu m Anfang der ersten Stunde auf dem Plan. Das kostet Unterrichtszeit: Dafür müssen die Lehrer die Testkits aus dem Sekretariat holen, „wo wir sie vorher verpackt haben“, sagt Schulleiterin Snicinski. Und natürlich mussten sie zuvor rechtzeitig bestellt werden, damit sie auch in ausreichender Zahl vorhanden sind.

Auswertung bei der Schulleitung

Die meisten Schüler testen sich, auch die Geeimpften. Anschließend werden die Teststreifen vom Lehrer eingesammelt und zur Schulleitung gebracht, wo sie ausgewertet werden. Der Unterricht kann beginnen.

Von Nikos Natsidis