Wie die Bad Lausicker Medianklinik mit Corona-Auflagen umgeht

Zu Weihnachten auf einen Sprung Verwandte besuchen, die in Bad Lausick zur Reha sind? In der Medianklinik ist das ausgeschlossen. Ein Besuchsverbot gilt hier nicht erst, seitdem Corona immer neue Höchststände erreicht, sondern durchgehend seit Mai. Über das Fest und den Jahreswechsel ist die Klinik nicht voll belegt. Damit die Patienten, die nach Operationen therapiert werden, sich über die Weihnachtstage wohlfühlen, gibt es am Heiligabend ein Programm mit Singkreis und Weihnachtsmann, ein Festessen und Weihnachts-Kaffeetrinken „auf Abstand“.

Infektionsketten möglichst früh unterbrechen

„Die Sicherheit unserer Patienten muss im Vordergrund stehen, auch wenn das emotional sehr schwierig ist, gerade zu Weihnachten“, sagt Birgid Gebler, die kaufmännische Leiterin der Bad Lausicker Einrichtung. Eine Ausnahme mache man nur für Begleitpersonen, die über die gesamte Zeit der Reha mit Angehörigen in der Klinik blieben. Einzelne Corona-Fälle seien kaum vermeidbar. „Wir haben die Situation aber gut im Griff, testen regelmäßig, vollziehen Kontakte akribisch nach, halten Kontakt mit dem Gesundheitsamt und sind zuversichtlich, mit dieser Strategie mögliche Infektionsketten früh zu erkennen und zu unterbrechen.“ Positiv getestete Patienten gingen rasch in häusliche Quarantäne oder würden in ein Krankenhaus verlegt.

Hygiene erfordert extrem hohen Aufwand

Schwierig sei Zeit auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so Gebler. Seit Monaten sei die Anspannung hoch. „Durch die Schutzmaßnahmen entsteht ein extremer Mehraufwand. Dies gilt für die Pflege, die Therapien, den ärztlichen Dienst, aber auch für Reinigungs- und Servicepersonal oder die Verwaltung.“ Hinzu komme ein großes, begreifliches Informationsbedürfnis der Patienten: Fragen müssten beantwortet, Ängste genommen werden. Das dauerhafte Arbeiten mit Maske sei eine körperliche Belastung. Der Ausfall von Mitarbeitern durch Krankheit oder Quarantäne erhöhe den Druck: „Deshalb ein riesiges Dankeschön an alle für die enorme Einsatzbereitschaft.“

Therapien finden in kleinstem Rahmen statt

Behandlungen und Therapie-Sitzungen finden einzeln oder in Kleinstgruppen statt. Ambulante Therapien wurden vorerst eingestellt; außerdem finden wegen des Risikos der Übertragung durch Aerosole keine Inhalationstherapien statt. „Um Platz zu gewinnen, nutzen wir seit November einen Wohncontainer neben unserem Hauptgebäude für orthopädische Gruppentherapien für Hüft-, Knie- und Schulterpatienten“, sagt Birgid Gebler. Im Restaurant sowie anderen gemeinsam genutzten Bereichen gälten Sicherheitsabstände. Es werde auf ausgiebiges Lüften geachtet. In der gesamten Klinik sei ein Mund-Nasen-Schutz Pflicht.

Hoffnung auf baldiges Impfen

„Auch unter Corona haben wir einen Versorgungsauftrag zu erfüllen“, sagt Birgid Gebler. Wichtigste Einzelmaßnahme des Hygienekonzeptes: Jeder neue Patient absolviert einen PCR-Test und startet erst nach Vorliegen eines negativen Ergebnisses in seine Rehabilitation. Ergänzt wird das durch präventive Antigen-Tests bei Patienten und Mitarbeitern, um Infektionen noch schneller zu erkennen. Eine baldige Impfung könne sicherlich Entlastung schaffen. „Unsere Mitarbeiter kommen sicher direkt nach den Beschäftigten in Krankenhäusern und Pflegeheimen an die Reihe. Die Impfungen sind freiwillig. Wer sich impfen lassen möchte, wird auf jeden Fall die Möglichkeit bekommen.“ Die Median-Gruppe verspreche sich viel von der Einführung von Impfstoffen und einer einhergehenden Normalisierung. „Wir gehen davon aus, dass diese ab April eintreten könnte – mit Hilfe der Impfungen und dem Frühlingsbeginn, der normalerweise das Ende der klassischen Grippe- und Erkältungssaison einläutet.“

