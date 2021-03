Wie die Bornaer Wohnungsgenossenschaft mit Biotonnen umgeht

Borna

Die erste Aufregung hat sich gelegt. Die war aufgekommen, nachdem die Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig (Kell) in der Konsequenz eines Kreistagsbeschlusses im vorigen Jahr die Einführung von Biotonnen mit 120 Litern in Borna und damit auch für die Mieter der Bornaer Wohnungsgenossenschaft (BWG) angekündigt hatte. Vor allem waren Geruchsbelästigungen befürchtet worden. Die waren während der kalten Jahreszeit nicht so stark. Und mittlerweile gibt es auch ein Verfahren, mit dem die BWG dafür sorgt, dass die Biotonnen zum richtigen Zeitpunkt geleert werde können.

Ehrenamtliche stellen die Tonnen bereit

Und zwar gewissermaßen mit Hilfe von Ehrenamtlichen, wie der BWG-Vorstandsvorsitzende Andreas Beier sagt. „Das sind Mieter, die die Tonnen rausstellen.“ Freiwillig und zuverlässig, was anders kaum funktionieren würde. Denn: „Wir haben nur zwei hauptamtliche Hausmeister“, so der BWG-Chef. Das sind in jedem Fall nicht genug, um die Entleerung der Biotonnen vor sämtlichen BWG-Gebäuden abzusichern. Der Abfallsatzung zufolge liegt die Verantwortung dafür, dass die Behälter zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle stehen, aber beim Vermieter, also der BWG.

Große Entsorgungsfahrzeuge

Denn es geht nicht nur darum, die Tonnen vors Grundstück zu stellen. Vielmehr müssen die Behälter genau dort platziert werden, wo sie von den Kell-Mitarbeitern ohne Schwierigkeiten in Empfang genommen und entleert werden können. Die großen Entsorgungsfahrzeuge kommen in manchen Straßen nicht direkt vor jedes Haus.

BWG will mehr Biotonnen

Bisher, so Andreas Beier, hatte die BWG nur halb so viele Biotonnen geordert, wie es möglich gewesen wäre. Das soll sich demnächst ändern.

Von Nikos Natsidis