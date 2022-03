Wie die Bornaer den Flüchtlingen aus Irpin helfen – unbürokratisch

Borna

Am Montag bereits könnten die ersten Kinder aus Irpin in Borna in die Schule gehen. Die Sportvereine stehen in den Startlöchern. Einwohner stellen Kleidung, Kinderwagen und Rollstühle bereit und darüber hinaus Zimmer zur Verfügung. Die Solidarität der Bornaer mit den geflüchteten Menschen aus der ukrainischen Partnerstadt ist riesig.

Am Donnerstagnachmittag trafen sich im Stadtkulturhaus Helfer und Schutzsuchende. Und es wurden so viele Teilnehmer, dass zahlreiche Stühle zusätzlich hingestellt werden mussten, damit jeder einen Platz fand.

Nicht auf Land und Bund warten

Es sind bereits etwa80 Irpiner in Borna untergebracht worden, „und es könnten noch deutlich mehr werden“, machte Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Die Linke) deutlich. Was die Menschen nun vor allem benötigen, seien Betreuung, Vermittlung von Hilfsangeboten, Unterkünfte, einen Aufenthaltsstatus.

Doch die Stadt wolle nicht warten, bis es Regelungen von Seiten der Bundes- und Landesregierung gebe, sondern sofort aktiv werden. Und zwar unbürokratisch und auf schnellem Weg. Von daher habe die Kommune einen Krisenstab gegründet. Die Verwaltungsmitarbeiter übernehmen zusätzliche Aufgaben, um die Irpiner so schnell wie möglich in den Alltag zu integrieren, so die Stadtchefin.

Lehrer und frühere Schulleiter helfen Schulkindern

Luedtke, die immer wieder mit den Tränen zu kämpfen hatte und deren Rede von einem Mitarbeiter der Sparkasse ins Ukrainische übersetzt wurde, erklärte den zahlreichen Flüchtlingen, welche Hilfsangebote zur Verfügung stehen. So waren der langjährige Leiter der Dinter-Oberschule und die frühere Leiterin des Gymnasiums „Am Breiten Teich“, Frank Ziemann und Margitta Schade, aus dem Ruhestand geholt worden, um zu helfen. Ziemann nahm im Foyer des Stadtkulturhauses zahlreiche Anmeldungen von Schulkindern entgegen.

Mittlerweile standen bei ihm zwölf Grund- und 15 Oberschüler auf der Liste. Und zudem einige Lehrerinnen aus dem Kreis der geflüchteten Irpiner. Zudem war Lehramtsstudent Lorris Schäfer aus Leipzig, der in Eula Radball spielt, am Donnerstag vor Ort, um sich bei Ziemann zu melden. Zwar spreche er kein Russisch, traue sich aber dennoch zu, dabei zu helfen, den Kindern die deutsche Sprache zu vermitteln.

Unterricht könnte schon am Montag starten

Nach zwei Stunden hatten Ziemann und seine Nachfolgerin an der Dinter-Oberschule, Doreen Snicinski, alle derzeit in Borna untergebrachten Schulkinder aus Irpin auf ihrer Liste. Und auch schon eine erste Idee, wie es mit diesen weitergeht. „Wir haben Räume, wir haben Lehrer, da kann der Unterricht am Montag starten“, machte Ziemann deutlich. Es sei recht unproblematisch, eine weitere DaZ-Klasse zu eröffnen – eine Klasse für Kinder, die „Deutsch als Zweitsprache“ lernen.

Etwa 80 Irpiner sind mittlerweile in Borna angekommen. Sie alle brauchen Unterstützung bei Schulanmeldungen, bei der Wohnungs- und Arbeitsplatzsuche. Quelle: Julia Tonne

Hilfe von anderer Seite kam für die Erwachsenen aus der Partnerstadt. „Sie bekommen Termine beim Ausländeramt, damit sie endlich an etwas Geld kommen, was der Landkreis auf seine Kappe nimmt, und auch Konten eröffnen können“, sagte Luedtke. Und die Arbeitsagentur stehe bereit, ebenso die Wohnungsunternehmen. „Wir wollen die Kinder und Mütter – so schnell, wie es geht – integrieren und ihnen helfen, selbstständig zu leben, wie sie es ja gewöhnt sind.“

Sportler wollen Flüchtlingen mit Vereinsleben helfen

Unterstützung sicherte ebenso Sportlerin Edeltraud Lorenz zu. Die Chefin vom Bouleclub Leipziger Land koordiniert Nachfrage und Angebot für die verschiedenen Vereine. „Es ist ja auch wichtig, dass die Flüchtlinge wieder ihrem Hobby nachgehen können. Das bringt ein Stück weit die Normalität zurück“, betonte sie.

Zudem waren Privatpersonen im Stadtkulturhaus, um ihre Hilfe anzubieten. So kann Regina Golücke aus Neukirchen nicht nur Kleidung und Kindersachen zur Verfügung stellen, sondern auch Platz in ihrem Haus. „Die Not ist so groß, da rutschen wir zusammen und nehmen gerne eine kleine Familie auf“, meldete sie sich.

Zahlreiche Helfer sowie Schutzsuchende aus Irpin sind im Stadtkulturhaus zusammengekommen. Quelle: Julia Tonne

Die Irpiner waren von der Hilfsbereitschaft überwältigt. „Wir sind sehr dankbar für die Hilfe“, sagte Anzhelika Kutcenko. Die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung Irpin war vor wenigen Tagen nach einer Odyssee nach Borna gekommen und ist einfach nur glücklich, so liebevoll aufgenommen worden zu sein.

Von Julia Tonne