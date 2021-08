Wie die Stadt Borna eine Videoüberwachung umsetzen will

Borna

Die Stadt Borna hält weiter an ihren Plänen zur Videoüberwachung der Innenstadt fest. Dabei könnte auch spezielle Technik zum Einsatz kommen. Das hat Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) jetzt angekündigt. Die Pläne zur Videoüberwachung von Teilen des öffentlichen Raums waren als Folge der Krawalle in der Silvesternacht 2018 entstanden.

Intelligente Straßenlaternen

Konkret könnte die Videoüberwachung durch die Nutzung von Straßenlaternen erfolgen. „Es gibt Lampen, die können sehr viel“, so die Rathauschefin. Es handelt sich gewissermaßen um intelligente Straßenlaternen, wie sie bereits in mehr als 250 Städten in Frankreich oder auch in den Vereinigten Staaten zum Einsatz kommen. Die Leuchtelemente lassen sich unter anderem auch mit Kameras ausstatten.

Lautsprecher für die Beschallung des Marktes

Auch mit Lautsprechern, so dass sie etwa zur Beschallung öffentlicher Großereignisse wie dem alljährlichen Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus genutzt werden könnten. Denn der Markt ist das Areal, um das es vornehmlich geht, wenn in Borna die Videoüberwachung tatsächlich umgesetzt werden würde.

Begrenzte Videoüberwachung

„Selbstverständlich zeitlich begrenzt und nicht tagsüber“, versichert die Oberbürgermeisterin. Und selbstredend würden Passanten mit einer entsprechenden Beschilderung darüber informiert, wenn auf dem Markt eine Kamera laufen würde. Bereits vor Jahresfrist hatte Luedtke erklärt, dass die Aufzeichnungen nur bei Bedarf, also bei Vorkommnissen irgendwelcher Art, angeschaut werden sollten. Etwa, wenn es eine Einbruch gegeben habe. Außerdem würden die Aufnahmen am Ende automatisch wieder gelöscht. Es gehe um das Sicherheitsgefühl der Bürger.

Randale in der Silvesternacht 2018

Dass in der Stadtverwaltung tatsächlich ernsthaft über die Überwachung des Marktes mit Videokameras nachgedacht wird, ist eine Konsequenz aus den Silvesterereignissen vor mehr als zweieinhalb Jahren. Damals hatte Vandalen vor dem Rathaus gewütet und versucht, den großen Weihnachtsbaum anzuzünden. Seinerzeit waren sechs Tatverdächtige ermittelt worden. Sie wurden allerdings am Ende nicht verurteilt.

Anschläge auf Geschäfte

Ereignisse, die als Grund für die Überwachung des Marktes gelten können, gab es aber auch später wieder. Dazu gehörte eine Reihe von Anschlägen auf Geschäfte in der Stadt, bei denen immer wieder die Fensterscheiben eingeschlagen wurden. Auch das Rathaus wurde Ziel von Anschlägen. „Es wurden Eier ans Rathaus geworfen“ – mit der Konsequenz, dass die Flecken auch jetzt noch nicht zu übersehen sind. Eierflecken, so Luedtke weiter, „lassen sich nicht entfernen“.

Von Nikos Natsidis