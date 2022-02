Wie ein Bornaer Traditionsgeschäft durch die Pandemie kommt

Borna

Natürlich könnte es besser sein. Aber im Prinzip laufen die Geschäfte in der Parfümerie Funcke in der Bahnhofstraße. Natürlich hat das Bornaer Traditionsgeschäft auch unter Corona zu leiden. Aber die Kundschaft kommt.

Verändertes Kundenverhalten

In gewisser Weise hat sich das Kundenverhalten jedoch verändert. Damit meint Inhaberin Manuela Fischer nicht den Umstand, dass auch die Bornaer nicht nur pandemie-bedingt ins Internet abwandern. „Damit müssen wir uns arrangieren.“ Und mit den Pfunden wuchern, die der klassische Einzelhandel in einer Stadt wie Borna bieten kann: das Persönliche.

Besinnung auf die Angebote vor Ort

„Viele Kunden kommen auch zu uns, um mit uns zu reden“, sagt die 49-Jährige, die die Parfümerie vor einigen Jahren von ihrer Mutter Brigitte Fischer übernahm und das Unternehmen mittlerweile in fünfter Generation führt. Nach nahezu zwei Jahren Corona hat sie festgestellt, dass es die Kundschaft unter Covid-19-Vorzeichen offenkundig nicht mehr ganz so sehr in die nahe Großstadt Leipzig drängt und eine Besinnung auf die Angebote vor Ort eingesetzt hat.

„Die Leute wollen sich etwas gönnen“

Die Pandemie sorgt zudem für ein gestiegenes Bedürfnis nach einem gewissen Luxus. Manuela Fischer: „Die Leute wollen sich etwas gönnen.“ Aber natürlich hatte und hat auch die Parfümerie unter Corona zu leiden.

20 Prozent weniger Kunden

Etwa unter den Schließungen in der Vorweihnachtszeit 2020 sowie unter dem Lockdown im Frühjahr des vergangenen Jahres. In dieser Zeit musste die Firma, die vier Mitarbeiterinnen Lohn und Brot gibt, die Bundeshilfen für Unternehmen in Anspruch nehmen. Übers Jahr gesehen, sagt die Geschäftsinhaberin, „haben wir vielleicht 20 Prozent weniger Kundschaft“. Dass diese Zahl nicht höher ist, liegt wohl mit an den alternativen Verkaufsmöglichkeiten wie „Click and Meet“, die durchaus genutzt wurden.

Warenübergabe an der Ladentür

Und werden, weil es längst zum Service gehört, dass Waren auch außer Haus geliefert werden. Weil der Kunde aus eigenen Gründen zu den üblichen Geschäftszeiten nicht in den Laden kommen kann. Bisweilen erfolgt die Warenübergabe an der Ladentür, wenn jemand keinen Impf- und/oder Genesenennachweis vorzeigen kann oder will.

Nachweise werden kontrolliert

Dass die entsprechenden Nachweise kontrolliert werden, ist bei Funckes ebenso Standard wie in den anderen Geschäften in der Bornaer Innenstadt. „Das wird auch weitgehend akzeptiert“, sagt Manuela Fischer. Diskussionen, wie es sie noch zu Beginn der Maskenpflicht gab, sind jedenfalls die Ausnahme, meint sie.

Eins der ältesten Geschäfte in Borna

Die Parfümerie ist einer der ältesten Läden in Borna. Sie wurde im Jahr 1904 als Drogerie eröffnet und überlebte als eins der wenige Privatgeschäfte in der Stadt auch die Zeiten des sozialistischen Handels. Die Umwandlung in eine Parfümerie erfolgte vor nunmehr 30 Jahren, als auch in Borna die Drogerieketten zu dominieren begannen.

Von Nikos Natsidis