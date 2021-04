Wie eine Bornaer Ärztin ein Jahr Corona erlebt hat

Borna

Jeden Abend das Gleiche. Wenn der letzte Patient das Behandlungszimmer verlassen hat, lässt sich Katrin Kräcker aus dem Labor melden, welche Patienten positiv auf Covid-19 getestet worden sind. Das macht die Bornaer Ärztin, um sich möglichst schnell bei ihren Patienten zu melden. Im Zweifel auch am Wochenende. Schließlich handelt es sich um eine Krankheit, mit der nicht zu spaßen ist. Das geht nun schon seit Monaten so. Klar, dass die Allgemeinmedizinerin, die die Praxis in der Bornaer Brauhausstraße betreibt, erschöpft ist.

500 Patienten seit Oktober positiv getestet

„Seit Oktober sind bei uns 500 Patienten positiv getestet worden“, sagt Katrin Kräcker. Insgesamt hat sie an die 3000 Leute auf die Krankheit getestet. Sie führt eine sogenannte Corona-Schwerpunktpraxis. Das ist auch ein Ausweis der Erfahrungen, die die 37-Jährige, wie andere Kollegen auch, nach einem reichlichen Jahr Pandemie im Umgang mit der Krankheit gesammelt hat. Kein Wunder, denn „bei 98 Prozent aller Infektionen, die wir seit Oktober registriert haben, hat es sich um Corona gehandelt“. Mit den entsprechenden Konsequenzen. Etwa 20 Todesfälle musste die Ärztin verzeichnen, vor allem in Pflegeheimen, in denen sie zahlreiche Patienten betreut.

Große Ausbrüche in Bornaer Pflegeheimen

Besonders schlimm war der Dezember, als es in zwei Bornaer Pflegeheimen große Ausbrüche gab. Es war die Zeit, in der Kräcker auch die Not in der Sana-Klinik mitbekam. Damals mussten die Geräte zur Beatmung von Schwerkranken gewissermaßen fliegend gewechselt werden, weil es so viele Patienten gab.

Permanenter Lernprozess in der Pandemie

Katrin Kräcker besucht ihre Patienten – wieder, nachdem es vor Jahresfrist hieß, „wir sollten nicht zu den Leuten gehen“. Aber: „Wir kommen ja nicht zum Kaffeetrinken, sondern um die Patienten zu behandeln“, selbstverständlich unter Einhaltung aller Hygieneregeln. Einer von vielen Paradigmenwechseln im ersten Corona-Jahr, der nur zu deutlich macht, dass die Pandemie einen permanenten Lernprozess in Gang gesetzt hat.

Allerdings nicht bei jedem gleichermaßen. Die Ärztin, die in Leipzig studiert hat, kann sich an Patienten erinnern, „die wollten nicht glauben, dass sie tatsächlich Corona haben“. Und weiter: „Viele begreifen erst, dass es sich um eine schwere Krankheit handelt, wenn es sie selbst betrifft.“

Corona-Leugner sind eine Minderheit

Es versteht sich, dass jemand wie die Ärztin kein Verständnis für Leute hat, die die Pandemie unterm Strich nicht wahrhaben wollen. Ihnen empfiehlt sie, „einen Tag in ein Pflegeheim zu gehen, damit sie es begreifen“. Zugleich ist sie davon überzeugt, dass die wirklichen Corona-Leugner nichts anderes als eine Minderheit darstellen.

Lockdown wäre wünschenswert

Und wie die allermeisten Leute, die etwas davon verstehen, „hätte ich mir schon lange einen Lockdown gewünscht“. Wie das aussehen kann, hat die Medizinerin, die sich abseits ihre Berufs für die Beziehungen zu Bornas französischer Partnerstadt Etampes engagiert, ebendort gesehen. „Die Leute dort durften sich nur einen Kilometer weit von zu Hause wegbewegen.“

Ärztin impft 120 Patienten pro Woche

Katrin Kräcker gehört zu den Impfärzten. Mittlerweile auch in ihrer Praxis, aber seit Januar schon im Bornaer Impfzentrum. In einer Woche impft sie 120 Patienten, in ihrer Praxis und auch bei Hausbesuchen. „Dafür haben wir Sprechzeiten freigeräumt.“ Pro Quartal könnte sie so 1500 Personen impfen. Die Nachfrage nach Impfterminen ist groß. Kräcker: „Wir bedenken jeden, der das will.“ Und sie macht klar, wie großartig es ist, „dass wir ein Jahr nach Beginn der Pandemie schon mitten in den Impfungen sind“. Die Ärztin ist deshalb davon überzeugt, „dass wir Corona am Ende beherrschen können“.

