Wie gelingt der Spagat zwischen Beruf und Familie?

Landkreis Leipzig/Grimma

Wie lassen sich Job und Familie besser vereinbaren? Antworten darauf suchten Arbeitgeber beim jüngsten Überlandgespräch in den Muldentalkliniken in Grimma. Landrat Henry Graichen ( CDU) hatte dazu unter anderem Vertreter des Gesundheitswesens, aber auch anderer Branchen zum Austausch eingeladen.

Enges Korsett in den Muldentalkliniken

Von flexiblen Arbeitszeiten bis hin zu Home-Office – die Palette, die theoretisch zur Verfügung steht, um den Spagat zwischen Berufs- und Familienlebenzu meistern, ist breit gefächert. Dennoch fällt es einigen Berufszweigen aus ganz unterschiedlichen Gründen schwer, beim Thema Familienfreundlichkeit zu punkten. „Unser Versorgungsauftrag geht von 0 bis 24 Uhr“, verdeutlichte zum Beispiel Mike Schuffenhauer, Geschäftsführer der kreiseigenen Muldentalkliniken GmbH. Mitarbeiter könnten sich die Patienten nicht unter den Arm klemmen, so wie Akten, um ihrem Job im Home-Office nachzugehen, spitzte er zu. „Es gibt da durchaus ein enges Korsett, in dem wir uns als Arbeitgeber bewegen. Und die Akutmedizin bringt noch einmal besondere Herausforderungen mit sich“, erklärte der Hausherr. „Dienste müssen ganz einfach besetzt werden, auch wenn Kollegen wegen Krankheit plötzlich ausfallen.“ Dennoch versuche die Klinik, Mitarbeitern entgegenzukommen. So sei es möglich, vom Drei-Schicht-System abzuweichen oder an Wochenenden nicht im Dienstplan zu stehen.

Alleinerziehende haben es schwerer, Beruf und Kinderbetreuung zu kombinieren. Das hat oft auch finanziell Folgen. Gepostet von LVZ Leipziger Volkszeitung am Mittwoch, 25. September 2019

Etwas besser ist da schon die AOK Plus dran, in der sich ein ganzer Geschäftsbereich dem Thema Mitarbeitergesundheit widmet. „Wir tun viel dafür, um unseren rund 7000 Beschäftigten in Sachsen und Thüringen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erleichtern“, erklärte Kristina Winter, AOK-Regionalgeschäftsführerin für den Bereich Leipzig. „Arbeitszeiten können je nach familiärer Situation flexibel gestaltet werden. Auch Home-Office ist möglich. Zudem schaffen wir teilweise Zweitarbeitsplätze, damit Mitarbeiter wohnortnah arbeiten können“, unterstrich die Vertreterin der Gesundheitskasse. An größeren Standorten gehe die AOK dazu über, spezielle Elternbüros einzurichten. „Hier kann eine Mutti ihr Kind auch einmal mit auf Arbeit bringen, wenn die Kita geschlossen hat.“ In diesen Zimmern gebe es extra eine Spielecke. Die Beschäftigten hätten ihren Nachwuchs im Blick, könnten aber gleichzeitig auch Termine wahrnehmen.

Herausforderung für die meisten Unternehmen

Solche Arbeitsbedingungen wie aus dem Bilderbuch könne nicht jede Firma bieten, war der einhellige Tenor. Fachkräftemangel und niedrige Arbeitslosigkeit hätten zudem dazu geführt, dass sichdie Vorzeichen bei der Jobsuche umkehren. „Auch wir spüren das in Vorstellungsgesprächen“, bekannte Landrat Graichen. „Potenzielle Beschäftigte wollen nicht mehr wissen, was habe ich am Ende des Monats raus. Sie interessieren sich heute für ganz andere Fragen; zum Beispiel die Führungskultur, die in der Verwaltung herrscht oder wie Konflikte ausgetragen werden.“ Solche Aspekte hätten vor Jahren noch niemanden interessiert.

Vermehrt Ansprüche an den Arbeitgeber

Dass sich die Ansprüche von Beschäftigten gewandelthaben, bestätigte auch eine Personalvermittlerin. Erst kürzlich habe ein Manager bei ihr gesessen mit ganz klaren Vorstellungen von seinem Job: möglichst keine Abend- geschweige denn Wochenendtermine, bitte keine Überstunden und der Arbeitsweg dürfte nur wenige Minuten dauern – anderenfalls käme die Stelle für ihn nicht in Frage. Schließlich habe er zwei kleine Kinder und wolle erleben, wie der Nachwuchs aufwächst. Ein Eindruck, den weitere Gesprächsteilnehmer bestätigten. „Nicht nur Frauen, von denen erwartet wird, dass sie Erziehung und Beruf irgendwie in Einklang bringen, drängen auf familienfreundliche Lösungen“, hieß es unisono. Zunehmend machten auch Väter ihre Wünsche geltend.

Auch andere individuelle Bedürfnisse wichtig

Beruf und Familie zu vereinbaren, bedeute heutzutage nicht nur, auf junge Familien Rücksicht zu nehmen. Eine wachsende Zahl von Beschäftigten müsse sich um die eigenen Eltern oder andere pflegebedürftige Angehörige kümmern. „Diese individuellen Bedürfnisse zu erkennen und dafür Lösungen zu finden, gelingt nur im Gespräch“, warb die freiberufliche Supervisorin Ulrike Mallschützke aus Borna für eine offene Unternehmenskultur. Diese könne helfen, Mitarbeiter zu halten und Problemlagen frühzeitig zu erkennen.

Von Simone Prenzel