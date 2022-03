Wie in Borna der erste Schultag für die Kinder aus der Ukraine abläuft

Borna

Mit Zuckertüten sind die Kinder und Jugendlichen aus Bornas ukrainischer Partnerstadt Irpin in der Dinterschule begrüßt worden. Für jede und jeden gab es am Donnerstag einen Ranzen, Brotdosen, Hefter und Stifte. Als „Unterrichtsfächer“ stehen erste Deutschkenntnisse und das Kennenlernen der Schule und des Schulalltags auf dem Stundenplan.

18 vor dem Krieg geflüchtete Mädchen und Jungen, zwischen zehn und 15 Jahre alt, besuchen jetzt diese Oberschule, genauer: die DaZ-Klasse, also eine Klasse, in der Schüler mit ausländischen Wurzeln Deutsch als Zweitsprache lernen.

Vom Ruhestand in die DaZ-Klassen-Organisation

Eine Herausforderung für die Schule, aber „eine, die wir schaffen“, sagt Frank Ziemann. Bis vor wenigen Tagen noch genoss der frühere Schulleiter seinen Ruhestand. Nun aber organisiert und koordiniert er ehrenamtlich die DaZ-Klassen in der Dinterschule und in der Grundschule „Kinder dieser Welt“ in West.

Vor einer Woche hatte er im Stadtkulturhaus bei einem Treffen von Helfern und Schutzsuchenden alle Namen der in Borna untergebrachten ukrainischen Kinder, die entsprechende Klassenstufe sowie Kontaktdaten erfasst, um so schnell wie möglich solche DaZ-Klassen auf die Beine zu stellen.

Zwei Lehrerinnen aus Irpin bekommen Arbeitsvertrag

Von Seiten des Landesamtes für Schule und Bildung (Lasub) ging dann auch alles ganz schnell und unbürokratisch. „Zwei Frauen aus Irpin haben sofort einen Arbeitsvertrag als Lehrerin bekommen“, erzählt Ziemann. Da habe die Behörde einen „guten Job gemacht“, macht er deutlich. Zumal beim Lasub weder Zeugnisse noch andere Arbeitsdokumente in Anbetracht einer überstürzten Flucht vorlagen.

Maryna Moldovan ist eine der zwei Pädagoginnen, die aus Irpin geflohen sind und nun versuchen, in Borna Fuß zu fassen. „Ich muss gemeinsam mit den Kindern erst einmal Deutsch lernen“, sagt sie auf Russisch. Doch sie und die neuen Schüler seien so glücklich und froh, wieder einen halbwegs normalen Alltag zu haben und in die Schule gehen zu können.

Das betont auch Olena Skrypal, die ab Montag in der Grundschule in Borna-West vor einer DaZ-Klasse stehen wird. Sie habe sich nicht vorstellen können, als Lehrerin hier gebraucht zu werden. Schon gar nicht, so unkompliziert einen Arbeitsvertrag zu bekommen.

Schulen benötigen weitere Lehrer für DaZ-Klassen

Dennoch: Der Anfang falle allen schwer. Deshalb kommen Hilfe und Unterstützung nicht nur von Ziemann, sondern auch von Irina Rother. Sie war bis vor wenigen Jahren Lehrerin an der Dinterschule für Russisch und Deutsch und gestaltet nun den Unterricht für die Ukrainer mit.

„Wir brauchen aber noch weit mehr Lehrer – aus der Ukraine und aus Deutschland“, betont Ziemann. Von daher freue er sich über die Bereitschaft von einigen Lehramtsstudenten, ehrenamtlich helfen zu wollen.

Für die geflüchteten Kinder haben Schüler und Eltern zahlreiche Schulsachen gespendet. Quelle: Julia Tonne

Doreen Snicinski, Nachfolgerin von Ziemann auf dem Schulleiter-Posten, ist von der Unterstützung ihrer Schüler und deren Eltern beeindruckt. Diese habten in den vergangenen Tagen an beiden Schulen Unterrichtsmaterialien gespendet, sagt sie, also unter anderem Federmappen, Schreibzeug, Blöcke, die an die ukrainischen Kinder verteilt werden.

Am Anfang nicht zu viel Regeln und Unterricht

Für Snicinski steht zunächst einmal im Vordergrund, die Kinder aus Irpin hier ankommen zu lassen. „Wir werden sie nicht mit Unterricht und Regeln überfrachten. Sie sollen erst einmal alles kennen lernen, zum Bespiel auch bei Spaziergängen und mit Sport“, kündigt sie an. Das sei gerade bei Kindern, die traumatische Erfahrungen haben, sehr wichtig.

Trotz aller Solidarität, trotz der unbürokratischen Hilfen hofft Frank Ziemann dennoch, dass die DaZ-Klasse zeitlich begrenzt bleibt. „Ich wünsche den Kindern so sehr, dass sie irgendwann wieder in ihre Heimat zurückkönnen und ihre Väter wiedersehen“, sagt er.

Von Julia Tonne