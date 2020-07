Wie sich Corona bei den großen Bornaer Vermietern auswirkt

Borna

Die Befürchtungen waren groß, dass Corona auch Vermietern Probleme bereiten könnte: Weil Mieter womöglich angesichts finanzieller Engpässe nicht in der Lage wären, ihre monatliche Wohnungsmiete zu zahlen. Deshalb hatte die Bundesregierung mit Beginn der Pandemie ein Mietenmoratorium beschlossen. Inhalt: Säumigen Mietern kann bei fehlenden Mietzahlungen nicht wie üblich die Wohnung gekündigt werden, wenn die wegen der Coronakrise nicht zahlen können. Das Moratorium ist am 30. Juni ausgelaufen. Bei den beiden großen Bornaer Vermietern waren ausstehende Mietzahlungen wegen Corona aber selbst während der Hoch-Zeit von Covid 19 im Frühjahr kein ernsthaftes Problem.

Probleme in zwei, drei Fällen

„Wir haben an sich nicht viel gespürt“, sagt Andreas Beier, Vorstand der Bornaer Wohnungsgenossenschaft ( BWG). Am Anfang gab es zwei, drei Fälle von Mietern, die Probleme mit den Mietzahlungen hatten, weil sie in Kurzarbeit waren. Die BWG habe aber einen in dieser Hinsicht günstigen Altersdurchschnitt: Viele Rentner, „da kommt die Rente immer und die Miete dann auch“, so Beier. Was im Übrigen auch für Hartz-IV-Empfänger gelte, weil deren Miete ebenfalls verlässlich vom Amt gezahlt wird. Dabei hatte der Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften nach dem Ausbruch von Corona gewarnt, dass es auch bei den Genossenschaften zu nennenswerten Mietausfällen kommen würde. Beier: „Aber das galt wohl eher für die Großstädte.“

Anzeige

Schleppende Instandhaltung

Etwas schleppend sei es dagegen bei der Instandhaltung von Wohnungen und Häusern vorangegangen. Schon allein deshalb, weil die Handwerker mit Mundschutz im Einsatz waren. Zudem laufe auch die Neuvermietung nur bedingt, was aber nicht unbedingt an Corona liege. Die BWG hat in Borna, Neukirchen und Deutzen insgesamt etwa 1650 Wohnungen.

Weitere LVZ+ Artikel

Keine Corona-Delle

Auch beim größten Wohnungsunternehmen der Stadt gibt es in Sachen Mieteinnahmen keine Covid-19-Delle. „Wir hatten ganz wenig Fälle“, erklärt Jan Czinkewitz, der Geschäftsführer der Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft (BWS). Dabei habe es sich um zwei, drei Gewerbetreibende gehandelt, die nicht wussten, wie es für sie weitergeht. Auswirkungen hatte die Pandemie allerdings auf die Vermietung der BWS-Gästewohnungen, die im Frühjahr keiner nutzen wollte. Zudem ging das Vermietungsgeschäft im Vergleich zu normalen Zeiten zurück. Gibt es bei der BWS üblicherweise etwa 15 Neuvermietungen im Monat, so waren es im April und Mai weniger. BWS-Chef Czinkewitz geht aber davon aus, „dass jetzt Bewegung in den Wohnungsmarkt kommt“. Womöglich habe der eine oder andere gemerkt, wie reizvoll eine Wohnung mit Balkon sein könnte. Oder es gibt Leute, die sich nach dem Bezug von Kurzarbeit nach einer preiswerteren Wohnung umsehen. „Das kann eine Chance für uns sein.“

BWS saniert vermietungsfähige Wohnungen

Die BWS hat deshalb einige vermietungsfähige Wohnungen saniert, obwohl es dafür noch keine konkreten Interessenten gibt. In der Regel geschieht das, wenn ein Mieter Interesse an einer bestimmten Wohnung hat, um bei der Sanierung dann auf seine Wünsche, etwa in Sachen Fußbodenbelag, eingehen zu können.

Von Nikos Natsidis