Wie überqueren Radfahrer künftig die Kreisstraße am Kahnsdorfer See?

Neukieritzsch/Rötha

Brücke, Tunnel oder einfach nur eine Querungshilfe bei gleichzeitiger Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit? Die Frage, wie Radfahrer gefahrlos künftig über die Kreisstraße K7930 kommen sollen, diskutiert derzeit das Kommunale Forum Südraum Leipzig. Ziel der Debatte ist es, die optimale Lösung für den Radweg zwischen Kahnsdorfer See und dem Stausee Rötha zu finden. Das vom Zweckverband beauftragte Ingenieurbüro Martin aus Leipzig hat mehrere Möglichkeiten durchgespielt und kürzlich vorgestellt.

Eine mögliche Variante geht davon aus, den bisherigen Radweg am Nordufer des Kahnsdorfer Sees bis zur Kreisstraße zu verlängern, ihn dann parallel zur K7930 entlang zu führen und ihn schließlich mit einem Wirtschaftsweg der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft ( LMBV) auf der gegenüberliegenden Seite zu verbinden.

„An der Anbindung ist dann eine Querungshilfe denkbar, also eine Querungsinsel“, erklärte Planer Jürgen Teuber. Zudem müsse die Höchstgeschwindigkeit für die Autos hier auf 70 reduziert werden. Eine Alternative zur Querungsinsel sei eine „schlafende Ampel“, also eine, die nur Grün zeige, wenn sie vorher per Knopfdruck dazu aufgefordert wurde.

Brücke oder Tunnel wäre sicherste Lösung – aber die teuerste

Die zweite Variante sieht das Ingenieurbüro darin, den Radweg ohne den Schlenker nach Süden an den LMBV-Weg anzubinden. Hier wäre allerdings eine sogenannte niveaufreie Lösung die sicherste. „Also eine Brücke oder ein Tunnel“, erläuterte Teuber. Doch der Bau einer Brücke würde hier mit Kosten in Höhe von rund drei Millionen zu Buche schlagen, und auch die Kosten der Tunnellösung (etwa eine Million Euro) seien „jenseits von gut und böse“. Zudem sei ein Tunnel schon baulich an dieser Stelle nicht möglich.

Der Stausee Rötha hat zahlreiche gemütliche Ecken zu bieten. Quelle: André Neumann

Denkbar bei dieser Radwegeführung ist es also, ebenfalls eine Querungsinsel zu bauen (samt Reduzierung der auf der Kreisstraße geltenden Höchstgeschwindigkeit) oder eine schlafende Ampel zu installieren. Die Kosten für diese Art der Querungshilfe – unabhängig ob für Variante eins oder zwei – veranschlagt Teuber mit rund 500.000 Euro.

Zweckverband will touristisches Potenzial ausschöpfen

Doch ob tatsächlich bald eine Lösung – und welche – kommt, steht in den Sternen. „Eine Ampel ist schon mal illusorisch“, sagte Karsten Schütze, Oberbürgermeister von Markkleeberg, der die vergangene Sitzung des Kommunalen Forums leitete. Eine Genehmigung grenze an ein Wunder, zumal auf der Kreisstraße lediglich rund 5000 Autos in 24 Stunden gezählt würden. Und auch eine Brücke oder ein Tunnel sei nicht wirklich eine Option, beides sei zu teuer. Zwar weiß Schütze um die Bedeutung einer Verbindung des Radwegs über die K7930, „aber es gibt noch weitere Hürden, unter anderem noch ungeklärte Eigentumsverhältnisse“.

Dennoch will das Kommunale Forum alles daran setzen, die Wegeverbindung zu schaffen, „diese hat ein wahnsinnig touristisches Potenzial“, so Schütze weiter.

Von Julia Tonne