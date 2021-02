Wie weiter? Erste Ideen zum kaum genutzten Kulturhaus Großstolpen

Groitzsch

Am liebsten hätte Bürgermeister Maik Kunze (CDU) erst einmal intern über die Zukunft des Kulturhauses Großstolpen gesprochen. Als er jedoch in der Groitzscher Stadtratssitzung zu den Anfragen der Abgeordneten überleitete, schnappte sich Jens Hausner (Bündnis 90/Die Grünen) das Thema. Nach dem Ausstieg des Pächters komme doch eine ganz andere Nutzung in Frage. Mit einem gegensätzlichen Ansatz äußerte sich Dieter Hager (FDP), ehe Kunze mit dem Hinweis auf eine spätere grundsätzliche Beratung durchkam.

Erste Idee: Kita mit Seniorenlandheim

Hausner malte zunächst ein Bild vom Familienzuwachs in den östlichen Ortsteilen von Groitzsch. Er holte Schwung mit einem möglichen Wohnbaugebiet bei Großpriesligk und dem von ihm erwarteten Zuzug in Pödelwitz, das nun vor der Kohle-Abbaggerung gerettet ist. Eine Folge dürfte mehr Nachwuchs als bisher sein, sodass womöglich der nahe Kindergarten „Cöllnitzer Landmäuse“ nicht mehr alle Steppkes aufnehmen könne. Hausner schlug deshalb vor, das Kulturhaus zur Kindertagesstätte umzubauen. Am besten in Kombination mit einem Seniorenlandheim.

Worauf Kunze anmerkte, dass eine solche Umnutzung überaus kompliziert werden könnte, wie beim Kindergarten „Schilfkörbchen“ im Sebastians Hof zu sehen gewesen war. Der Vorschlag könne aber vom Sozialausschuss besprochen werden.

Zweite Idee: Verkauf des Kulturhauses

Hager sprach sich dafür aus, nicht zu warten, sondern das Kulturhaus zu verkaufen. Für eine Umnutzung, wie von Hausner genannt, würden vielleicht fünf Jahre benötigt, in denen das Gebäude leer steht und nicht besser wird. Und es wäre schade, wenn wegen Auflagen größere Teile „weggekloppt“ werden müssten. Das hätten dann schon vor der Sanierung 2002 gemacht werden sollen.

Von Olaf Krenz