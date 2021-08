Wie weiter am Bockwitzer See: Das Spiel ist eröffnet

Das Thema erhitzt die Gemüter in Borna und darüber hinaus. Ob es am Bockwitzer See einen Surfpark oder einen Naturcampingplatz geben soll. Oder der aktuelle Zustand belassen wird. Vor der Entscheidung fordert LVZ-Redakteurin Kathrin Haase einen fairen Vergleich aller Vor- und Nachteile.