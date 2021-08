Wieder Film ab in Wyhra

Wyhra

Immer am Mittwoch ging 17 Uhr das Licht aus im Tanz- und Kultursaal in Wyhra. Dann hieß es „Film ab“. Zwei Stunden später wiederholte sich das Procedere. Denn Mittwoch war Kinotag in Wyhra, wie sich Andreas Krötzsch erinnert. „Erst gab es etwas für die Kinder und dann einen Film für Erwachsene.“ Das schlief in der Wendezeit ein. Dennoch soll die Tradition wiederbelebt werden.

Im ehemaligen Kultursaal Wyhra lagern Fotoapparate und Projektoren aus DDR-Zeiten. Quelle: Nikos Natsidis

Junost und Sternrekorder

Schließlich liegt in einem separaten Raum im Obergeschoss des Kultursaals ein kleiner Schatz. Neben ausgedienten Sternrekordern und einem transportablen Fernseher der Marke „Junost“ finden sich dort ein Filmprojektor sowie zahlreiche Filmdosen. Sie stammen allesamt aus DDR-Zeiten. Darunter sind Dokumentarfilme mit Titeln wie „Der erste Weltkrieg. Die Hölle von Verdun“ oder auch Aufklärungsstreifen wie „Aids geht uns alle an.“ In dem Gebäude, das vor allem vom Verein „Historische Kraftfahrzeuge und Feuerwehrtechnik“ genutzt wird, lagern aber auch Streifen wie die Verfilmung des Kinderbuchs „Der Neger Nobi“, zu DDR-Zeiten ein sehr populäres Werk aus der Feder von Ludwig Renn.

Filmprojektor aus DDR-Zeiten. Quelle: Nikos Natsidis

Historischer 32-Millimeter-Projektor

Allemal Filme, die es wert sind, nicht auf dem Müll zu landen. Zwar gibt es den historischen 32-Millimeter-Projektor nicht mehr, der einst zur Kino-Sammlung in Wyhra gehörte. Dafür aber hat der langjährige Chef der Wyhraer Feuerwehr einen 16-Millimeter-Projektor besorgt, der allemal ausreicht, um Filme abzuspielen.

Ein Filmprojektor aus DDR-Zeiten. Quelle: Nikos Natsidis

Voraussetzungen sind vorhanden

Die technische Voraussetzungen dafür sind jedenfalls vorhanden. Die große Leinwand, etwa fünf Meter breit und vier Meter hoch, existiert noch. Dafür muss ein Fahrzeug aus der Feuerwehrtechnik-Schau verschwinden, „aber dann wäre wieder Platz“, so Krötzsch. Sicher nicht so viel wie in den 80er-Jahren, als Krötzsch, der Vorsitzende des Vereins „Historische Kraftfahrzeuge und Feuerwehrtechnik“ von Frohburg nach Wyhra kam. „Damals passten hier bestimmt 100 oder vielleicht auch 150 Besucher rein.“ Und die waren gespannt, was der Filmvorführer im Gepäck hatte. „Meistens recht aktuelle Filme“, erinnert sich Andreas Krötzsch.

Geräte aus DDR-Zeiten lagern im ehemaligen Kultursaal Wyhra. Quelle: Nikos Natsidis

Corona-Zwangspause im letzten Jahr

Wegen Corona konnte der Verein weder im letzten noch in diesem Jahr normal arbeiten. Aber sobald es möglich ist, soll es einen Kinoabend in Wyhra geben – mit historischer Technik und Filmen aus dem speziellen Fundus in Wyhra.

Von Nikos Natsidis