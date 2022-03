Anfang des Jahres hat die Pegauer Feuerwehr auf einen Unfallschwerpunkt an der Einmündung Bundesstraße 2/Leipziger Vorstadt hingewiesen. Die Polizei sieht das anders. Nun ist es erneut zu einem Zusammenstoß gekommen.

Wieder Unfall an der B 2 in Pegau: Eine verletzte Autofahrerin

Wieder Unfall an der B 2 in Pegau: Eine verletzte Autofahrerin

Kostenlos bis 14:51 Uhr Wieder Unfall an der B 2 in Pegau: Eine verletzte Autofahrerin