Wieder mehr Arbeitslose im Kreis Leipzig

Kreis Leipzig

Dem langjährigen Trend folgend ist die Arbeitslosigkeit im Landkreis Leipzig im Januar angestiegen. Weil tief im Winter Baustellen ruhen und Biergärten geschlossen sind, herrscht konjunkturell im ersten Monat des Jahres eine Flaute.

Aber die milden Temperaturen federn den Jahresanfangsknick derzeit etwas ab. „Die Arbeitslosigkeit ist im Januar wie erwartet gestiegen, allerdings für einen Januar moderat“, erklärte Agenturchefin Cordula Hartrampf-Hirschberg in ihrer monatlichen Arbeitsmarkteinschätzung. So waren im Landkreis insgesamt 7.332 Personen arbeitslos, 718 Personen und damit knapp 11 Prozent mehr als im Dezember. Aber gegenüber dem Vorjahr hält der rückläufige Trend an – aktuell sind 435 Personen weniger arbeitslos als im Januar 2019. Wegen der temporären Zunahme stieg die Arbeitslosenquote auf 5,4 Prozent, liegt aber dennoch unter der Quote von 5,8 Prozent im Vorjahr.

Zahl der Sozialhilfe-Empfänger steigt

Das sind die konkreten Zahlen im Landkreis: Von den insgesamt 7332 arbeitslos registrierten Personen wurden 2781 Frauen und Männer von der Arbeitsagentur (plus 465 zum Vormonat) und weitere 4.551 Personen vom kommunalen Jobcenter (plus 253) betreut. Das kommunale Jobcenter betreut im Landkreis die Empfänger von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld.

Bewegung herrscht trotz Winterflaute auf dem Arbeitsmarkt der Region: 327 Frauen und Männer konnten im Januar ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer neuen Beschäftigung beenden. Das entspricht dem Vorjahresniveau. Für weitere 26 Personen begann eine Tätigkeit im Bereich des zweiten Arbeitsmarktes. Insgesamt 857 Personen mussten sich im gleichen Zeitraum nach einem Beschäftigungsende arbeitslos melden. Das sind 62 Arbeitslosmeldungen beziehungsweise 6,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Für weitere 65 Personen endete eine Tätigkeit auf dem zweiten Arbeitsmarkt.

Hunderte offene Stellen im Kreis Leipzig

Für alle, die derzeit ohne Job sind, herrschen gute Aussichten. 227 neue Stellen meldeten die Unternehmen im Landkreis Anfang des Jahres dem Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit zur Besetzung. Das sind zwar 79 Stellen und damit ein Viertel weniger als im Vorjahr. „Die Chancen für einen neuen Arbeitsplatz sind weiterhin sehr gut“, so Hartrampf-Hirschberg.

Der Großteil der neuen Stellenofferten entfiel auf die Zeitarbeit (45 Stellen), den Handel (35), das verarbeitende Gewerbe (27), das Gesundheits- und Sozialwesen (22) sowie den Bau (17). Viele Menschen hätten die Angebote nutzen können und den Jobeinstieg geschafft.

Jobbörse offeriert Möglichkeit zum Einstieg und zur Weiterbildung

Als gute Gelegenheit für den Ausstieg aus der Arbeitslosigkeit sieht die Expertin die anstehende Stellen- und Bewerberbörse JOBregional am 28. Februar 2020 von 11 bis 18 Uhr in Schkeuditz. „Angemeldet haben sich über 100 Unternehmen mit branchenübergreifenden Stellenangeboten aus dem Großraum rund um das Schkeuditzer Kreuz und darüber hinaus sowie mehr als 30 Anbieter von beruflichen Weiterbildungen. Gerade berufliche Weiterbildung – außerhalb und während der Beschäftigung – ermöglicht Chancen und bringt weiter. Darüber hinaus bieten die meisten Aussteller Ausbildungsplätze an – ein Grund mehr, die JOBregional zu besuchen.“

Neben der Arbeitslosigkeit weist die Agentur für Arbeit regelmäßig die sogenannte Unterbeschäftigung aus, bei der beispielsweise auch die Teilnehmer an Arbeitsmarktmaßnahmen einschließlich zweitem Arbeitsmarkt und Weiterbildungen sowie arbeitslos gemeldete Personen, die kurzzeitig erkrankt sind, einbezogen werden. Im Januar lag die Unterbeschäftigung im Landkreis Leipzig bei 9.628 Personen. Das sind 550 Personen mehr als im Dezember und 556 Personen weniger als im Vorjahr. Die Unterbeschäftigungsquote lag im Januar bei 7 Prozent (Vorjahr 7,4 Prozent).

Von Birgit Schöppenthau