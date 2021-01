Wieder neue Todesfälle im Landkreis Leipzig: Bisher 79 Corona-Patienten gestorben

Landkreis Leipzig

Erneut musste das Landratsamt eine traurige Mitteilung machen: Zwölf weitere Menschen sind im Landkreis Leipzig an den Folgen des Corona-Virus gestorben. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 steigt somit auf 79 Personen. Der hohe Anstieg der letzten Tage sei dabei nicht auf eine bestimmte Einrichtung zurückzuführen, sondern verteile sich über die gesamte Region, so Brigitte Laux, Sprecherin des Landratsamts. Sie weist darauf hin, dass zwischen dem Zeitpunkt des Todes und der offiziellen Meldung bis zu zwei Wochen vergehen können.

Angaben auf dem Totenschein entscheidend

So müsse zunächst ein Arzt Tod und Todesursache bestätigen, zudem müsse die Meldung an das zuständige Standesamt weitergeleitet werden. Dieses sammle dann zum Teil zunächst die Fälle, bevor sie der Landkreis erhalte.

Die Zahl der Infizierten liegt Stand Freitag bei 6907 Fällen – das sind 105 mehr als noch am Vortag. Dabei wurden laut Landratsamt kleinere Rückstände aus den Feiertagen aufgearbeitet. Die 7-Tage-Inzidenz schnellt laut der Zahlen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) von 290,7 am Donnerstag auf 374,6 am Freitag – und übersteigt somit den 32. Tag in Folge den Grenzwert von 200. Etwa 1091 Menschen sind im Landkreis aktuell infiziert. In Quarantäne befinden sich 3547 Personen.

Von hgw