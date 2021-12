Wieder stille Corona-Proteste im Landkreis Leipzig: Polizei stellt Anzeigen

Borna/Frohburg

Am Montagabend nach dem Weihnachtsfest haben wieder zahlreiche Corona-Proteste stattgefunden. Die Polizei spricht von fast 30 bekannten Aufrufe zu sogenannten Spaziergängen gegen die Maßnahmen der Regierung an verschiedenen Orten des Direktionsbereichs Leipzig. Aus dem Landkreis Leipzig meldet sie Aktionen in Brandis, Grimma, Böhlen, Wurzen, Threna, Machern, Frohburg, Bad Lausick, Kitzscher und Borna sowie Zwenkau, Markranstädt und Markleeberg. Neben eigenen Kräften sei eine Hundertschaft der sächsischen Bereitschaftspolizei eingesetzt worden.

Zu den meisten Orten gibt es keine Angaben der Polizei zur Größe der Personengruppen, die unerlaubterweise zusammenkamen. In Borna stoppten die Einsatzkräfte nach einem zunächst erfolglosen Versuch einen Aufzug mit etwa 100 Menschen, informiert die Polizei. Hier wurde die Identität von Frauen und Männern im niedrigen zweistelligen Bereich festgestellt. Dazu wurden Ordnungswidrigkeiten wegen des Verstoßes gegen die aktuellen Corona-Regelungen angezeigt.

Nach Frohburg wurden Kräfte entsandt, nachdem dort circa 40 Personen mit Kerzen einen Aufzug durchführten, der zurzeit nicht gestattet ist. Die Polizeibeamten stellten bei ihrem Eintreffen noch sieben Personen fest, nahmen deren Personalien auf und leiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Von LVZ