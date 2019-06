Pegau/Wiederau

Sie haben es wieder gemacht: Erneut wird beim Dorf- und Kinderfest in Wiederau an drei Tagen gefeiert. Die Mitglieder des Kulturvereins um den Vorsitzenden Frank Scheibe haben ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt, wobei üblicherweise Akteure des DRK-Ortsvereins und der Feuerwehr Unterstützung geben. Der Veranstaltungsort an diesem Wochenende ist natürlich die Festwiese an der Senderstraße – dort, wo nun auch das neue Bürgerhaus steht.

Radtour zum Auftakt

Die 35. Auflage beginnt, wie schon zuletzt üblich, 18 Uhr mit einer Radtour. Dann liefert Krummys Disco schon die erste Musik, ehe 19.30 Uhr die eigentliche Eröffnung stattfindet. Ein Wettkampf im Darts (Wurfpfeilespiel) folgt. Der Lampionumzug ab 21 Uhr führt zum Lagerfeuer und schließlich wird noch ein Feuerwerk angekündigt; noch steht die Waldbrandgefährdung auf Stufe 2 „geringe Gefahr, jedoch tendiert die Prognose zu Stufe 3 „mittlere Gefahr“.

Fußballturnier am Sonnabend

Ebenfalls sportlich geht es am Sonnabend los: 13 Uhr wird ein kleines Fußballturnier angepfiffen. Eine Stunde später hält das Spielmobil zahlreiche Geräte für viel Bewegung der Mädchen und Jungen bereit. Die Steppkes von der Kindertagesstätte „Zwergenstübchen“ zeigen ihr Programm ab 15 Uhr. Bei der Ramona-Schneider-Show öffnet die Gesangskünstlerin aus Wurzen ihr breit gefächertes musikalisches Repertoire, so kann sie die Besucher mit Klassik- und Musical-Titeln, Country-Musik sowie Melodien der 1920er- bis 1960er-Jahre überraschen.

Pegauer Karneval-Klub tritt auf

Ab 17 Uhr gibt es Tanzeinlagen, erst vom Nachwuchs des Pegauer Karneval-Klubs, dann von den Passion Steppers aus Zwenkau. Bei der Piratenparty mit Adi & Tina dürfen nicht nur Kinder mit Augenklappe teilnehmen (18.30 Uhr). Einen Blick zurück auf Kleidung aus DDR-Zeiten liefert ab 20 Uhr die Modenschau des Vereins Chic im Osten. Aktueller Stücke können dann beim Tanz mit der Disco Hammerwerk getragen werden.

Gottesdienst am Festsonntag

Traditionell läutet der Gottesdienst ab 9 Uhr den Festsonntag ein. Beim Frühschoppen kann das Essen aus der Gulaschkanone probiert werden. Dann wirbeln die Linedancers aus Zwenkau (14 Uhr) und die Tanzmädels aus Rüssen-Kleinstorkwitz über die Bühne. Und ab 15 Uhr bildet ein Showprogramm mit Groß und Klein den Abschluss für den Veranstaltungshöhepunkt in Wiederau.

Von Olaf Krenz