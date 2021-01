Wiener steht jetzt am Pult der Sächsischen Bläserphilharmonie

Bad Lausick

Er dirigierte die Königliche Kapelle Kopenhagen, die Hamburger Symphoniker, arbeitete am Opernhaus Zürich, an Wiener Staatsoper und Sächsische Staatsoper Dresden, war zuletzt Generalmusikdirektor des Landestheaters Schleswig-Holstein: Peter Sommerer fungiert seit Jahresbeginn als Chefdirigent der Sächsischen Bläserphilharmonie und als künstlerischer Leiter der Deutschen Bläserakademie.

Der 44-Jährige, der aus Oberösterreich stammt, in Wien studierte und danach international tätig war, ist Nachfolger von Thomas Clamor – und der einhellige Wunschkandidat des Ensembles. Sein Start in Bad Lausick fällt in eine Zeit, da Corona die Orchester- und Akademiearbeit zum zweiten Mal ausbremst. Was ihn mitnichten hindert, zu planen: für den unbestimmten Rest der verbleibenden Spielzeit, vor allem aber für die im Sommer beginnende neue Saison.

Peter Sommerers neuer Arbeitsplatz: der Probensaal in Bad Lausick. Quelle: Jens Paul Taubert

Leipziger Muko-Chef empfiehlt Sommerer

„Kunst wird erst im Dialog mit dem Publikum zu Kultur.“ Ein Kernsatz für Peter Sommerer. Der Weltläufigkeit und Verwurzelung zu vereinen sucht. Der die schönen Künste nicht in Elfenbeintürmen verortet, sondern in den Konzert-Räumen, Kulturräumen also, um das Bild zu erweitern auf das Selbstverständnis der Sächsischer Bläserphilharmonie, die wie die Deutsche Bläserakademie im Kulturraum Leipziger Raum verankert ist.

Hier erfährt sie Förderung, hier strahlt sie aus. Dass Sommerer von seiner im Sommer 2019 beendeten Anstellung im Norden nach vielen Gast-Dirigaten unter anderem in Mexiko und im Iran ins Sächsische wechselt, ist nicht nur einer Kette von Zufällen zu danken. Stefan Diederich, ehemaliger Chefdirigent der Leipziger Musikalischen Komödie, empfahl ihn, als die Bläserphilharmonie für die drei Neujahrskonzerte 2020 in Bad Lausick kurzfristig Ersatz am Pult benötigte. Sommerer kam, kam an – und blieb.

Die Sächsische Bläserphilharmonie und ihr neuer Chef vor der Proben- und Spielstätte am Rand des Bad Lausicker Kurparks.. Quelle: Sascha Eilert

Bläserphilharmonie : Intensität und Leichtigkeit

„Entscheidend sind die ersten drei Minuten – für beide Seiten“, sagt Peter Sommerer. „Vertrauensverhältnis ist ein großes Wort, aber genau das spürte ich, den Willen auch, sich aufeinander einzulassen.“ Das Ensemble präge eine große Intensität, „eine Leistungsbereitschaft, gepaart mit Leichtigkeit“. Dass es zwischen dem Orchester und dem Dirigenten etwas wie die sprichwörtliche „Liebe auf den ersten Blick“ gewesen sei, räumt Orchestermanagerin Barbara Venetikidou, des Pathetischen unverdächtig, sofort ein: „Die Musiker sagten mir: Der könnte es sein.“

Dabei war das Feld der Interessenten, die sich um die Chefdirigenten-Stelle bewarben, mit 70 groß und international besetzt. Endgültig überzeugte Sommerer, als er im Oktober die Anrechtskonzerte in Bad Lausick und Bad Düben übernahm. Das übliche Probe-Dirigat war danach gar nicht mehr nötig. Venetikidou: „Eine klare künstlerische Entscheidung, die die Musikerinnen und Musiker auf Vorschlag des Orchester-Vorstands einhellig tragen.“

Peter Sommerer versteht sich nicht nur als Dirigent. Als Moderator der Konzerte schätzt er den unmittelbaren Kontakt zu seinem Publikum. Quelle: Jens Paul Taubert

Kontakt mit dem Publikum macht süchtig

Freude darüber, „dass das gute Gefühl auf Gegenseitigkeit beruht“, und Dankbarkeit spüre er, sagt Peter Sommerer. Inzwischen hat er in Leipzig eine Bleibe gefunden, bereitet den Umzug mit seiner Frau – einer Geigerin, die aktuell Lehramt Mathematik/Musik studiert – für den Sommer vor. Wann die Bläserphilharmonie wieder konzertieren könne, das zu sagen, komme im Augenblick „dem Blick in eine Schneekugel“ gleich. An den Säulen der Arbeit ändere das nichts: die Anrechtsreihen im Landkreis Leipzig und Nordsachsen, die Schülerkonzerte, die Akademie-Arbeit, besondere musikalische Projekte, Konzertreisen. Dass aus der Pandemie-Not geborene Online-Angebote Live-Konzerte nicht wirklich ersetzten, steht für ihn außer Frage: Der unmittelbare Kontakt mit dem Publikum sei ein Elixier, „das macht süchtig“.

Sein Wunsch: verschiedene Künste an besonderen Orten zusammenführen. Dass dabei vor allem das Musiktheater eingeschlossen ist, versteht sich aufgrund seines Berufsweges von selbst. Zudem will er als Impulsgeber der Deutschen Bläserakademie überzeugen, gestützt auf seine Zeit als künstlerischer Leiter der Jungen Philharmonie Brandenburg und als Dozent für Dirigieren und Ensembleleitung an der Musikhochschule Lübeck.

Mit sechs Jahren beginnt er, Violine zu spielen

Aufgewachsen in einer über Generationen hinweg musikaffinen Familie, begann Peter Sommerer als Sechsjähriger, Violine zu spielen. Als er mit 13 den Chor seines Gymnasiums beim renommierten Österreichischen Jugendsingen leitete, war das für ihn „ein Initial-Moment“: Nach dem Abitur studierte er an der Hochschule, heute Universität für Musik und darstellende Kunst, in Wien. Als Assistent des Dirigenten Michael Boder war er danach an verschiedenen Opernhäusern tätig. Was er selbst eine „Ochsentour“ nennt, bescherte ihm ein umfangreiches Repertoire an Opern von Richard Wagner und Richard Strauss, aber auch den Zugriff auf zeitgenössische Kompositionen. Dass er Flensburg Mitte 2019 verließ, war der Neugier geschuldet: „Ich wollte beweglicher sein.“

Musik machen ist für ihn ein Eingreifen ins Weltgetriebe

Gastdirigate führten Sommerer auf mehrere Kontinente. Besonders prägend waren die Monate mit dem Austro-Iranian Symphony Orchestra Teheran. Das große, über das österreichische Außenministerium geförderte Vorhaben, mit Musikern zahlreicher Länder die 1. Sinfonie Gustav Mahlers aufzuführen, scheiterte vorerst. Das Projekt unterliege, so formuliert es Sommerer, „dem coronarischen Konjunktiv“ – so wie vieles andere, das aufgeschoben werden musste. Wie sein Vorgänger Thomas Clamor, der sich für die musikalische Ausbildung Heranwachsender in Venezuela stark macht, versteht auch Sommerer das Musizieren als ein Einbringen ins Weltgetriebe, als ein Einmischen: „Und das beginnt schon immer an der Haustür – egal ob in Schleswig-Holstein oder in Sachsen.“

Von Ekkehard Schulreich