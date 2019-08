Rötha

Pferde gehören zum Theater auf einer Freilichtbühne einfach dazu. Auf der Felsenbühne in Rathen reiten Indianer und Cowboys, im Hofberg-Freilufttheater in Schiltberg bei Augsburg sitzen Robin Hood, dessen Getreue und Ritter auf den Rössern.

Die Liste lässt sich fortsetzen. Auch mit der der Naturbühne der Stadtraben am Rande des Schlossparkes in Rötha, wo am 10. August die Geschichte des Baus der Marienkirche im Mittelpunkt des neuesten Stückes steht: „Georg im Kampf mit dem Drachen“ heißt das.

Zum ersten und bisher einzigen Mal hatte die Theatertruppe 2013 ein Pferd in ihrem Stück „1813 – Rötha, Hauptquartier der Alliierten – Völkerschlacht zu Leipzig“ auf der Bühne. Der Szechenyi, verkörpert von der Röthaer Reitsport-Betreiberin Ursula Reich, brachte damals im Sattel den Befehl der Alliierten zu den Heerführern auf dem Schlachtfeld: Napoleon ist zu schlagen.

Zur Sicherheit wurde das Pferd damals noch von einem Helfer am Zügel geführt, von Lucas Scholle.

Im diesjährigen Stück werden voraussichtlich zwei „wilde Reiter“, wie Drehbuchschreiberin Gabriele Richter ankündigt, mit von der Partie sein. Ganz leicht ist das nicht, immerhin liegen rund um die Naturbühne Elektrokabel für Beleuchtung und Beschallung. Die Lösung: Die Pferde reiten nicht in der Nähe der Bühne, sondern auf dem Feld. Mit Ursula Reich und diesmal auch Lucas Stolle im Sattel.

Die meisten Darsteller werden natürlich auf ihren Füßen agieren. Und das sind viele, an die 50. Von manchen Familien machen mittlerweile mehrere Generationen mit, Großvater, Vater und Sohn, in einem anderen Fall Oma, Tochter und zwei Enkel. Zwei Ärztinnen sind dabei, ein Ortsvorsteher und ein ehemaliger Bürgermeister. Alte Hasen machen mit wie auch Neulinge auf der Bühne. Gemeinsam mit den vielen Akteuren hinter der Bühne werden sie sicher für eine Riesengaudi sorgen.

Auf dem Theatergelände werden Getränke und ein Imbiss angeboten. Nach dem Stück wollen die Stadtraben zum Ausklang des Abends noch Musik machen. Dann darf auf und vor der Bühne auch getanzt werden.

Besucher, die mit dem Auto kommen, dürfen während der Veranstaltung auf dem Johann-Sebastian-Bach-Platz den Parkplatz vor dem Landwirtschaftsamt nutzen, sagt Gabriele Richter. Das Spektakel beginnt am Sonnabend 16 Uhr.

Von André Neumann