Wind sorgt für schwarze Wolke aus dem Tagebau über Neukieritzsch

Neukieritzsch

Da wird es am hellen Tag kurzzeitig dunkel in Neukieritzsch: Plötzlich aufkommender Wind hat am Dienstagnachmittag eine riesige und dichte Staubwolke aus dem Tagebau Vereinigtes Schleenhain aufgewirbelt. Hier ist sie über der Bundesstraße 176 kurz vorm Ortseingang aus Richtung Borna zu sehen. Der Staub hat den Himmel so sehr eingetrübt, dass in Neukieritzsch sogar die helligkeitsabhängige Straßenbeleuchtung angesprungen sein soll. Der nach dem Wind einsetzende Regen hat die Situation dann bald beruhigt.

