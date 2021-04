Windräder bei Neukieritzsch so hoch wie der Dresdener Fernsehturm

Neukieritzsch

Schaut man vom Biergarten der Gaststätte der Neukieritzscher Parkarena über den Sportplatz, fällt der Blick auf Windräder über den Bäumen. So hat es das Bergbauunternehmen Mibrag, welches auf einer verfüllten Tagebaufläche den Windpark Breunsdorf errichten will, selbst auf einer Fotomontage visualisiert. Horst Tilke, Mitglied des Gemeinderates, hat das Bild aufgrund seiner Wahrnehmung nachgestellt. Bis 2024 könnte diese Ansicht Realität sein.

Windräder fast 250 Meter groß – wie Fernsehturm Dresden

17 Windräder sind geplant, die ersten vier in einer Reihe nur rund 1000 Meter vom westlichen Ortsrand entfernt, so wie es gesetzlich zulässig ist. Bei aufgestellter Flügelspitze sind sie 249 Meter hoch. Nur drei Meter niedriger als der Dresdener Fernsehturm und immerhin rund 50 Meter kleiner, als einst der Schornstein des Alt-Kraftwerkes Lippendorf aufragte. Die Geräusche, die bei drehenden Rotoren permanent zu hören wären, beschreibt Mibrag-Sprecher Maik Simon mit der Lautstärke eines leichten Nieselregens.

Für das Schattengewitter, das sichtbar werden könnte, wenn die Sonne im Westen hinter den Rotoren untergeht, gibt es keine Beschreibung. Das könnte auch von den Wohnblöcken an der Leipziger Straße zu sehen sein. Deshalb wünscht sich Gemeinderatsmitglied Claus Bruncke (CDU) von der Mibrag auch eine Foto-Visualisierung von dort aus. Das sei zugesagt worden, hieß es in der Gemeinderatssitzung.

Statt zehn nun 17 Windräder vorgesehen

Dort bleibt der Windpark, über den das Bergbauunternehmen kürzlich in einer nicht öffentlichen Versammlung die Stadt- und Gemeinderäte aus Groitzsch und Neukieritzsch informiert hatte, ein umstrittenes Thema. Vor allem wegen eines Details in der bisherigen Kommunikation über den Windpark.

Lange bevor für die konkreten Pläne bekannt wurden, war es in der Regionalplanung für Westsachsen erst einmal um Flächen gegangen, die für Windenergie ausgewiesen und vorgehalten werden sollen. Jene 275 Hektar, die sich über rund 2,5 Kilometer an der Bundesstraße 176 entlang erstrecken, gehören dazu. Knackpunkt: In den bisherigen Darstellungen hieß es seitens des Planungsverbandes Westsachsen immer, die Fläche reiche für zehn Windräder.

Dass die Mibrag nun 17 bauen will, veranlasste Gemeinderatsmitglied Horst Tilke (CDU) zu der Frage: „Was läuft hier eigentlich ab?“ Das Kommunalparlament sei getäuscht worden. Andreas Berkner, der Leiter der regionalen Planungsstelle des Verbandes, sozusagen der Autor des mittlerweile beschlossenen Regionalplanes, erklärt die Diskrepanz so: „Wir weisen nur Flächen aus. Über die Zahl der Windräder können wir nur Annahmen treffen.“

Unternehmen reizt die Möglichkeiten aus

Mit zehn Windrädern an diesem Standort, sagt der Professor, würde man die landesweit vorgegebenen Windenergie-Ziele erreichen. „Wir haben da am unteren Rand geplant, um auf der sicheren Seite zu sein.“ Ein wirtschaftlicher Akteur, sagt Berkner, werde aber bestrebt sein, das Gebiet energetisch besser auszunutzen.

Die Gemeinderäte wollen sich das alles vom Regionalplaner selbst erklären lassen und fordern nun eine Sondersitzung, an der auch Vertreter der Mibrag teilnehmen sollen. Ob sich an den Plänen des Unternehmens allerdings noch rütteln lässt, daran hat zumindest Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) Zweifel. „Über die rechtliche Situation kommen wir da nicht mehr ran“, schätzte er ein, weil der Plan, der die Windenergie-Flächen ausweist, rechtskräftig sei.

Hellriegel glaubt, nur im Gespräch mit der Mibrag könnten überhaupt Verbesserungen für Neukieritzsch erreicht werden. Das sieht auch Gemeinderat Jens Littmann (CDU) so. Würde auf die erste Reihe Windräder in Richtung Neukieritzsch verzichtet, könnte das schon helfen, meinte er.

Winkler: Das ist die Mibrag der Zukunft

Doch warum die Mibrag freiwillig weniger Windräder aufstellen sollte, wusste niemand zu sagen. „Man könnte mehr Druck machen, wenn der aus der Bevölkerung kommt“, sagte der Bürgermeister. Allerdings hat bisher keiner der Gemeinderäte etwas von großer öffentlicher Ablehnung vernommen.

Stattdessen brach Gemeinderat Werner Winkler (Freie Wähler/Sport) als Einziger eine Lanze für das Braunkohleunternehmen. Die Mibrag sei grüner und offener geworden, habe er dem Vortrag vor den Gemeinderäten entnommen. In diesem hatte die Firma auch über ihre Pläne für die Zeit nach dem Kohleausstieg gesprochen.

Der Windpark Breunsdorf, warb Winkler für Akzeptanz, müsse in dem Zusammenhang betrachtet werden. Er äußerte zugleich: „Wir sind immer ein Industriegebiet gewesen. Wer hier wohnt oder sich ansiedelt, muss sich dieser Tatsache stellen.“ Wolle die Gemeinde gegen den Windpark vorgehen, müsste sie klagen. „Und das kostet Geld“, warnte der Abgeordnete.

Sondersitzung mit Mibrag – ohne Bürger

Mitte Mai wird der Gemeinderat zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Auch die wird wie schon die Informationsveranstaltung der Mibrag wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Befürchtet wird offenbar, dass der Tagebaubetreiber bei einer Teilnahme der Einwohner zu sehr unter Druck geraten könnte.

