Groitzsch

Die Stadt Groitzsch scheint alles zu bieten, damit sich Störche hier rundum wohl fühlen. Der Winter ist noch nicht ganz vorbei, der Frühling noch nicht ganz angekommen, da hat es den ersten Rotschnabel schon in hiesige Gefilde gezogen.

Am Sonntagvormittag landete der erste Rückkehrer aus südlicheren Gefilden auf dem Schornstein der ehemaligen Gärtnerei Nolte in der Schletterstraße. Damit liegt der Storch genau im Zeitplan des Vorjahres, wo ebenfalls der 20. Februar als Ankunftstermin verzeichnet werden konnte. Laut Olaf Becher ist der Groitzscher Adebar damit in der Bornaer und Geithainer Region nach den Störchen in Syhra (30. Januar) und Thräna ( 31. Januar und 13. Februar) bereits der vierte Rückkehrer. „Aufgrund der frühen Zeit kann man davon ausgehen, dass die Störche zu den Westziehern zählen, die eher im Süden Spaniens oder Nordafrika überwintern. Somit haben sie einen kürzeren Rückweg als ihre Artgenossen, die von Mittel- oder Südafrika aus die Ostroute über den Bosporus wählen“, erklärt Becher.

Schornstein der Gärtnerei Nolte bleibt für Störche stehen

Beim Entwurf des Bebauungsplans in der Schletterstraße hatte die Stadt Groitzsch gut daran getan, den Schornstein auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Nolte stehen zu lassen. Denn der ist seit Jahr und Tag Heimat vieler Storchenfamilien. Und wird es auch bleiben.

Ungewöhnlich war noch etwas anderes in der Schusterstadt: Im Ortsteil Kleinprießligk hatte ein Weißstorch bereits den ganzen Winter verbracht. Ihn schien die Kälte nicht zu stören, er blieb, wo er war.

Von Julia Tonne