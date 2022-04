Wo Schulabgänger in Borna beruflich Fuß fassen können

Borna

Die Chancen, in Borna beruflich Fuß zu fassen, steigen – vor allem für junge Menschen, die nach ihrem Schulabschluss einen Ausbildungsplatz suchen. Vor allem technisch und handwerklich interessierte Schulabgänger profitieren – konkret bei Lotter Metall, einem Unternehmen, das sich bereits vor mehr als 30 Jahren Sanitärbedarf, Stahl und Eisenwaren verschrieben hatte.

Auszeichnung für Ausbildung

Erst kürzlich – und zum wiederholten Male – wurde das Haustechnik-, Bedachungs- und Stahlgroßhandelsunternehmen von der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Leipzig für seine Ausbildung ausgezeichnet. Und dass diese Auszeichnung nicht von ungefähr kommt, beweist Christopher Liebe. Der Auszubildende, einer von derzeit 35, konnte seine Lehre vorzeitig mit sehr soliden Ergebnissen beenden. Er schloss die Ausbildung zum Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement ein halbes Jahr eher ab und verstärkt seitdem das Lotter-Haustechnikteam am Standort in Chemnitz.

165 Auszubildende in den letzten Jahren

Insgesamt blickt Lotter Metall auf 165 Auszubildende zurück, die in den vergangenen Jahren einen Berufsabschluss als Kaufmann/Kauffrau im Groß- und Außenhandel oder als Fachkraft für Lagerlogistik erlangen konnten. Tendenz steigend, denn als neuestes Berufsbild bietet Lotter Metall den durchaus anspruchsvollen Berufskraftfahrer für technisch interessierte Bewerber an.

„Der Run auf die begehrten Ausbildungsplätze befindet sich für das Lehrjahr 2022 auf der Zielgeraden. Zu vergeben sind derzeit nur noch zwei Ausbildungsplätze als Fachkraft für Lagerlogistik und eine Stelle als Berufskraftfahrer am Stammsitz in Zedtlitz“, sagt Personalleiter Gerald Förster. In der Filiale in Halle sei nur noch ein weiterer Ausbildungsplatz zu besetzen. „Aber Bewerbungen für den Start im nächsten Jahr können bereits per E-Mail oder postalisch abgegeben werden.“

Von Julia Tonne