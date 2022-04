Wo in Borna echte Frauenpower gefragt ist

Borna

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause wird der 3. Internationale Frauenlauf am 7. Mai in Borna – wie gewohnt am Breiten Teich – von 10 bis 13 Uhr stattfinden. Hierzu sind alle Frauen – egal ob Sportskanone oder Couchpotato – eingeladen. Und zwar von den „FLOTs“ – einem flotten Team von Mitarbeiterinnen des Wegweiser e.V. und Bon Courage e.V. sowie der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Leipzig und der Interkulturellen Frauengruppe Borna.

Der Wettkampfgedanke steht beim Frauenlauf nicht im Vordergrund. Vielmehr geht es den Organisatoren darum, Frauen von überall her zusammenzubringen, Freude an der gemeinsamen Bewegung zu haben und – um das Wichtigste nicht zu vergessen – „die Frauenpower mal so richtig abzufeiern“.

Mehrere Distanzen und Kinderbetreuung

Als Teilnehmerin kann frau zwischen zwei, fünf Kilometern, fünf Kilometer Nordic Walking und Staffellauf (Drei Personen à einem Kilometer) wählen – oder bei Lust und Laune einfach an allen Disziplinen teilnehmen. Neben den Laufdisziplinen erwartet die Teilnehmerinnen und Besucherinnen ein tolles Rund-Um-Programm mit vielen kleinen Freuden, kulinarischer Verköstigung und guter Unterhaltung, natürlich auch für die Kleinsten. Diese können ihr Können auch beim Kid-Run (bis sechs und von sieben bis zwölf Jahre) unter Beweis stellen. Für Kinderbetreuung ist selbstverständlich gesorgt.

Anmeldungen sind per Email an frauenlauf.borna@boncourage.de und über WhatsApp (Telefonnummer: 0157 35939014) möglich. Alle weiteren Infos zum Frauenlaufsind zudem auf der Webseite des Wegweiser e.V. zu finden.

Organisatoren sammeln Spenden für besondere Idee

Die Teilnahme am Frauenlauf ist kostenlos. Jedoch möchten die FLOTs unter dem Motto „Alle für eine...“ ab diesem Jahr im Zusammenhang mit dem Internationalen Frauenlauf Gelder sammeln, mit der eine Frau in der Umsetzung ihrer Ideen und Visionen unterstützt werden soll. „In diesem Jahr sammeln wir Gelder für Ajgun R. aus Borna, um ihr so eine Ausbildung zur Kampfsporttrainerin zu finanzieren, damit sie später andere Mädchen und Frauen trainieren kann.“

Falls es die eine oder andere Frau schon jetzt nicht mehr abwarten kann, in die Turnschuhe zu schlüpfen, oder sich schon ein bisschen fit machen möchte, kann beim wöchentlichen Lauftreff jeden Dienstag von 18 bis 19 Uhr am Breiten Teich dabei sein.

Von LVZ