Kitzscher

Um die Versorgungsqualität zu verbessern, investiert der Energieversorger Mitnetz Strom zurzeit in Kitzscher und dem Umland rund 430 000 Euro. Aktuell wird am Ersatz einer Mittelspannungs-Freileitung am östlichen Stadtrand gearbeitet. Das neue, leistungsfähigere Kabel ist, von Lindhardt her kommend, bereits im...