Wochenmarkt Kitzscher: Stadt erlaubt jetzt offiziell breiteres Angebot

Die Stadt Kitzscher reagiert auf den Hinweis eines Bürger und ändert die Marktsatzung. Der Kitzscheraner hatte beobachtet, dass die Bestimmungen in der Verordnung über den Wochenmarkt regelmäßig übertreten werden, was von der Stadtverwaltung geduldet wurde. Konkret geht es um die Artikel, die an den Ständen gehandelt werden dürfen. Nach bisheriger Satzung wären das nur Lebensmittel und Naturprodukte im weitesten Sinne gewesen.

Erweiterung der Warengruppen

Tatsächlich boten Händler aber auch bisher schon Textilien und andere Handelswaren an. Deswegen listet die Satzung jetzt auch diese Produkte von Haushaltswaren über Schuhe und Schmuck bis zu Zeitschriften und Tonträgern auf. Ganz konkret werden darin nun ebenso Waren benannt, die während der Adventszeit gehandelt werden dürfen.

Weiteres Grundstück als Stellfläche

Bei der Gelegenheit wurde gleich noch der nach der Neugestaltung vergrößerten Marktfläche Rechnung getragen. Die Marktsatzung listet jetzt ein weiteres Grundstück auf, welches die Händler nutzen dürfen. Der Stadtrat beschloss die Änderungen.

Stadtverwaltung: Kein rechtswidriges Handeln

Die Verwaltung weist zudem darauf hin, dass auch in der Vergangenheit nicht rechtswidrig gehandelt worden sei. Aus der Duldung des Sortimentes durch die Stadt sei nämlich ein Rechtsanspruch für die Händler ableitbar. Der Wochenmarkt in Kitzscher findet in der Regel mittwochs und freitags statt.

