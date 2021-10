Weil so mancher Händler den Bornaer Wochenmarkt schon früher verlassen hat, als eigentlich per Marktsatzung zulässig, wird nun die Satzung angepasst. Konkret: Die Öffnungszeiten werden um eine Stunde gekürzt. In der Hoffnung, den Markt auch für Händler wieder attraktiver zu machen.