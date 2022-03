Wohnmobile in Borna: Hartplatz wäre Stellplatz Nummer sieben

Borna

Die Stadt Borna will den Witznitzer Hartplatz zum Stellplatz für Wohnmobile von Touristen und Durchreisenden ausbauen. Das hatte Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) bereits in ihrer Ansprache im Rahmen eines virtuellen Neujahrsempfang angekündigt. Der Hartplatz ist ein Ort, der durchaus eine Aufwertung vertragen könnte. Allerdings gibt es im Bornaer Stadtgebiet bereits insgesamt sechs Vorschläge für Wohnmobilstandorte.

Konzept des Kommunalen Forums

Das geht aus einem Konzept des Kommunalen Forums „Südraum Leipzig“ hervor. Darin wurden schon im Jahr 2015 Orte genannt, die sich dafür eignen, dass Wohnmobile dort halten können. Konkret werden in dem Papier des Zweckverbandes für Borna die Apfelwiese, der Bahnhofsvorplatz und der künftige Autohof Borna-Ost aufgezählt, aber auch der Parkplatz am Nordwestufer des Bockwitzer Sees, der Harthsee und nicht zuletzt die Adria, also das Speicherbecken Borna/Regis/Deutzen.

Die Standorte seien seinerzeit festgeschrieben worden, um zu zeigen, wo potenzielle Flächen sind, auf denen Wohnmobile stehen könnten, sagt Steffi Raatzsch, die Geschäftsführerin des Kommunalen Forums. Der Witznitzer Hartplatz ist in der Auflistung potenzieller Wohnmobilstandorte in Borna nicht zu finden.

Der Hartplatz an der Witznitzer Straße in Borna soll zum Standort von Wohnmobilen werden. Quelle: Jens Paul Taubert

Stellplätze außerhalb von Campingplätzen

„Es geht um Stellplätze außerhalb von Campingplätzen“, so Geschäftsführerin Raatzsch weiter. Etwa auf dem Schützenplatz in Pegau, der dafür mittlerweile genutzt wird. Und natürlich bieten auch Campingplätze wie am Störmthaler See auf der Halbinsel Magdeborn, am Nordufer des Cospudener Sees und auch am Hainer See Platz für die großen Gefährte.

Übernachtungen für Leute auf der Durchreise

Die Auflistung erfolgte nach Angaben von Steffi Raatzsch seinerzeit, weil etwa in der Markkleeberger Stadtverwaltung immer wieder – bevorzugt am Freitagnachmittag – Leute aufgekreuzt waren, die sich nach einem Stellplatz für ihr Freizeitfahrzeug erkundigt hatten.

Standorte für Wohnmobile lassen sich nach Angaben von Raatzsch vergleichsweise leicht installieren. Es gehe um Übernachtungsmöglichkeiten für Leute, die gewissermaßen auf der Durchreise sind und keineswegs zwei Wochen Urlaub am Stück machen wollen.

Idee stammt von der Linken-Fraktion

„Dafür reicht ein Schild.“ Es sei keineswegs so, dass für ein, zwei Übernachtungen eine vollständige Infrastruktur geschaffen werden müsse. Strom- und Wasseranschlüsse müssten deshalb nicht extra installiert werden. Auf dem Witznitzer Hartplatz ist das allerdings geplant.

Dort sind insgesamt zwölf Stellplätze vorgesehen. Die Idee für die Errichtung von Wohnmobilstellplätzen stammt von der Linken-Fraktion im Stadtrat, betont Oberbürgermeisterin Luedtke. Und weiter: „Dafür gab es später im Stadtrat eine Mehrheit.“ Außerdem ist auf dem Hartplatz die Errichtung eines sogenannten Energiespielplatzes geplant.

Von Nikos Natsidis