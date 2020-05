Regis-Breitingen

Am frühen Dienstagvormittag ist es zu einem Wohnungsbrand in Regis-Breitingen gekommen. Bei dem Feuer im 2. Obergeschoss eines sogenannten Neubaublockes in der Straße An der Kippe wurde eine Frau verletzt. Sie wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus transportiert, informiert Mike Köhler, Stellvertretender Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Landkreis Leipzig. Eine Ursache nennt er nicht.

Die Feuerwehr wurde gegen 8.30 Uhr alarmiert. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz drang in die Wohnung ein und löschte das Feuer zügig. Damit konnte ein Übergreifen auf andere Wohnungen verhindert werden. Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatten bereits alle Personen aus das Gebäude verlassen, sodass sich die Feuerwehr nur auf das Löschen des Brandes konzentrieren konnte, so Köhler weiter.

In der Zeit der Löscharbeiten musste die Straße An der Kippe komplett gesperrt werden. Der Einsatz war für 27 Frauen und Männer der Feuerwehren Regis-Breitingen, Ramsdorf und Lobstädt nach rund zwei Stunden beendet. Der Atemschutz-Gerätewagen des Feuerwehrtechnischen Zentrums im Landkreis sowie der Stellvertretende Kreisbrandmeister waren ebenfalls vor Ort gewesen.

Von LVZ