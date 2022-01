﻿﻿Wohnungsgenossenschaft: Aufzüge und Duschen für Bornaer Senioren

Borna

Bis Ende dieses Jahres sollen alle Wohnungen der Bornaer Wohnungsgenossenschaft (BWG) über einen modernen Glasfaser-Breitbandanschluss verfügen. Das hat BWG-Vorstand Andreas Beier angekündigt. Außerdem sollen alle Quartiere mit fernauslesbaren Rauchmeldern ausgestattet werden.

Gebäude aus den 1960er-Jahren

Die Genossenschaft, im Jahr 1954 gegründet, verfügt über 1652 Wohnungen in Borna, dem Ortsteil Neukirchen und in Deutzen (Ortsteil von Neukieritzsch). Das Gros der Wohnungen stammt aus den 1960er-Jahren (Borna-Nord) sowie den 1980er-Jahren (Borna-Gnandorf). Es handelt sich gewissermaßen um „betagte“ Gebäude, die freilich auf dem Stand der Zeit sind. Dennoch, so BWG-Vorstand Beier, wird die Modernisierung der Häuser und Blocks fortgesetzt.

Balkons in der Heinrich-Böll-Straße

Konkret in der Heinrich-Böll-Straße 8 bis 12 und 14 bis 18, wo bereits im vergangenen Jahr begonnen wurde, Balkons anzubringen. Die Arbeiten sollen 2002 weitergeführt werden. In der Thomas-Mann-Straße und der Böll-Straße wurden zudem Stellplätze für Autos errichtet. In Deutzen, sagt Beier weiter, wurden in der Straße der Genossenschaft 19 bis 24 die Hauseingänge erneuert. Die BWG-Gebäude in der Raupenhainer Straße 58 bis 64 in Borna haben Aufzüge erhalten.

Sanierung von Bädern

Das gehöre zur Strategie des Unternehmens, das einen nennenswerten Anteil an Senioren unter seinen Bewohnern hat. „Der Altersdurchschnitt der Mieter liegt bei uns bei 61 Jahren“, meint Andreas Beier. Deshalb sei es wichtig, dass viele Wohnungen altersgerecht sind. Dazu gehört die Sanierung von Bädern, wobei unter anderem aus Badewannen Duschen werden.

Türen verbreitert

Altersgerecht heißt auch rollstuhlgerecht. Deshalb werden Türschwellen entfernt und Türen verbreitert, wo dies möglich ist.

Von Nikos Natsidis