Wolfgang Klinger neuer Vorstandschef der Sparkassen-Stiftung

Landkreis Leipzig

Wolfgang Klinger, bis 2015 Beigeordneter des Landrates im Landkreis Leipzig und bis 2019 Präsident des Kreissportbundes des Landkreises Leipzig, ist neuer Vorstandsvorsitzender der Kultur- und Umweltstiftung Leipziger Land der Sparkasse Leipzig. Sein ebenfalls neu ins Amt gewählter Stellvertreter ist Andreas Lindner, Syndikus der Sparkasse Leipzig. Geschäftsführender Vorstand bleibt Stephan Seeger, Direktor Stiftungen der Sparkasse Leipzig. Nach der Bestellung der Vorstandsmitglieder durch den Stiftungsrat unter Vorsitz von Henry Graichen, Landrat des Landkreises Leipzig, wählte der Vorstand aus seinen Reihen den Vorstandsvorsitzenden und dessen Vize.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Wolfgang Klinger einen Vorsitzenden haben, der als ehemaliges Mitglied des Stiftungsrates bereits mit der Arbeit der Stiftung vertraut ist und sich dank seiner früheren beruflichen Tätigkeit aufs Beste im Fördergebiet der Kultur- und Umweltstiftung auskennt“, erklärte Stephan Seeger zur Wahl. „Auch mit Andreas Lindner konnten wir einen in der sächsischen Geschichte bewanderten Menschen und erklärten Freund unserer Stiftung für den Vorstand gewinnen“, so Seeger weiter. Vorstandsvorsitzender und Stellvertreter üben ihre Ämter ehrenamtlich aus, wohingegen der geschäftsführende Vorstand hauptamtlich tätig ist.

Anzeige

Aus dem Vorstand ausgeschieden ist auf eigenen Wunsch die vormalige Vorstandsvorsitzende Gabriele Greiner, früheres Vorstandsmitglied der Sparkasse Leipzig. „Im vergangenen Jahr 80 Jahre jung geworden, zieht sich Gabriele Greiner auf eigenen Wunsch aus dem operativen Geschäft zurück. Zu unserer großen Freude wird sie die Stiftung als neues Mitglied im Stiftungsrat weiterhin mit ihrer Erfahrung begleiten“, so Seeger.

Weitere LVZ+ Artikel

Wolfgang Klinger (geboren 1951 in Leipzig), war bereits von 2004 bis 2016 Mitglied des Stiftungsrates, 2016 wechselte er in den Vorstand der Stiftung. Nach einem Studium an der Bauhochschule in Leipzig mit dem Abschluss als Diplom-Ingenieur (1974) arbeitete er zunächst als Projektingenieur und Statiker. Von 1990 bis 2015 bekleidete Wolfgang Klinger das Amt des Beigeordneten des Landrates im Landkreis Leipziger Land beziehungsweise im Landkreis Leipzig. Zwischen 2008 und 2019 war Klinger überdies ehrenamtlich als Präsident des Kreissportbundes des Landkreises Leipzig tätig.

Andreas Lindner (geboren 1969 in Leipzig) studierte von 1990 bis 1994 Rechtswissenschaften an den Universitäten Potsdam und Leipzig, bevor er seine Tätigkeit als Rechtsreferendar am Landgericht Leipzig begann. Zwischen 1994 und 1997 spezialisierte er sich an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer im Staats- und Verwaltungsrecht und legte im Anschluss sein 2. Juristisches Staatsexamen ab. Seit 1998 ist Lindner Syndikusanwalt bei der Sparkasse Leipzig und Abteilungsdirektor Vorstandsstab/Recht.

In diesem Jahr unterstützt die Stiftung unter anderem das Aufstellen einer Bronzeplastik in der Pegauer Innenstadt. Auch der Förderverein Magdalenenkirche Oelzschau erhält einen Zuschuss in gleicher Höhe für die Restaurierung der Schmeißer-Orgel. Weitere Gelder fließen in kontinuierliche Projekte wie die Aufarbeitung der Schlossbibliothek des 1969 gesprengten Schlosses derer von Friesen in Rötha.

Von lvz