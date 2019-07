Böhlen/Borna

Es ist ein bisschen wie bei Willy Brandt. Der SPD-Bundeskanzler sprach einst davon, „mehr Demokratie wagen“ zu wollen. Das war 1969 in seiner Regierungserklärung in Bonn. Ein halbes Jahrhundert später will das jetzt auch das Leipziger Symphonieorchester (LSO) praktizieren. Wer im Programmheft für die neue Spielzeit unter Anrechtskonzert Nummer sechs nachsieht, entdeckt – nichts. Zwar stehen die Termine der Konzerte in Böhlen, Markkleeberg und Born schon fest: 12., 13. und 14. Juni 2020. Ansonsten aber ist die Seite weiß.

Wunschprogramm beim LSO

„Das Programm legen die Konzertbesucher selbst fest“, sagt LSO-Geschäftsführer Hans-Ulrich Zschoch. Heißt: Sie können selbst bestimmen, welche Noten die Musiker zum sechsten Anrechtskonzert auf ihren Pulten liegen haben. Einige Monate vorher sollen bei den Konzerten Boxen aufgestellt werden, in die die Besucher Zettel mit ihren musikalischen Wünschen werfen können. Im Anschluss sollen ein Programm erarbeitet und die entsprechenden Künstler engagiert werden.

Beethoven in Borna und Böhlen

In jedem Fall ein Experiment, auf das sich Zschoch bei der Programmplanung für die Saison 2019/20 ansonsten natürlich nicht eingelassen hat. Dabei finden sich auf den Programmzetteln der anderen fünf Anrechtskonzerte Werke namhafter Komponisten, wie sie seit Jahren Standard beim LSO sind. Beethovens „Eroica“, die Sinfonie Nr. 3 in Es-Dur, erklingt in der Anrechtsserie vom 13. bis 15. März. Dann hören die Besucher ein nahezu reines Beethoven-Programm, zu dem auch die „Colorian“-Ouvertüre des Wiener Klassikers sowie Variationen und Fuge über ein Thema von Beethoven von Max Reger gehören. Und die Besucher dürfen sich über ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten freuen: Markus Huber, von 2003 bis 2008 LSO-Chefdirigent und nach Jahren am Theater Pforzheim künftig bei der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach, steht am Pult.

Romantische Klänge

Unter der Überschrift „Romantische Klänge“ stehen am 31. Januar bis 2.Februar Johannes Brahms mit seiner Dritten Sinfonie und der Tragischen Ouvertüre, die „Lieder eines fahrenden Gesellen“ von Gustav Mahler und die Biblischen Lieder von Antonin Dvorak auf dem Programm. Die künstlerische Gesamtleitung hat der Leipziger Universitätsmusikdirektor David Timm.

Mozart zum Auftakt

Zum Spielzeit-Auftakt (1. bis 3. November) erklingen Mozart, Haydn, Franz Liszt und Bohuslav Martinu. Im Dezember (13. bis 15.) hören die Besucher unter anderem eine Suite aus dem Ballett „Dornröschen“ von Peter Tschaikowski sowie die Orchestersuite Nr. 3 D-Dur (BWV 1068) mit dem bekannten „Air“. Vom 24. bis 26. April stehen Werke von Claude Debussy und dem dänischen Komponisten Nils Wilhelm Gade auf dem Programm.

Von Nikos Natsidis