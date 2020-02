Würdiges Gedenken: Anna Reichardt bekommt einen Stolperstein in Groitzsch

Groitzsch

Es ist eine würdige Ehrung für Anna Elfriede Reichardt: Eine goldfarbene Platte mit ihrem Namen auf einem kleinen Gehwegstein erinnert ab sofort an die Jüdin, die im Mai 1942 ins jüdische Ghetto Bełżyce nach Polen deportiert wurde und den Transport wohl nicht überlebte. Die Verlegung des Stolpersteins in der Leipziger Straße 28 in Groitzsch – dem letzten selbst gewählten Wohnort von Anna Reichardt – ist zugleich auch ein würdiger Abschluss für die Schüler des Wiprecht-Gymnasiums.

Über mehrere Monate hinweg hatten die jetzigen Zehntklässler im Rahmen des gesellschaftswissenschaftlichen Profils gemeinsam mit Lehrerin Sylvia Haase und dem Verein Erich-Zeigner-Haus Leipzig das Schicksal der Juden erforscht und waren in ihrem Heimatort auf Spurensuche gegangen. Abschluss des Projektes sollte schließlich das Verlegen des Stolpersteins für Anna Reichardt sein.

Ein guter Tag für die Schüler – und ein guter Tag für Groitzsch

Allerdings scheiterten die Jugendlichen an der Stadt. Diese hatte das Ansinnen zunächst zweimal abgelehnt. „Dass letztlich doch noch die Zustimmung kam, war für uns sehr überraschend“, machte der Schüler Maximilian Klemm am Donnerstag deutlich. Und auch Haase betonte, der 27. Februar sei ein guter Tag für die Schüler – „und für die Stadt“.

Am Donnerstagnachmittag waren rund 80 Besucher zur Feierstunde und zur Verlegung des Steins durch den Künstler Gunter Demnig gekommen. Das Orchester des Gymnasiums spielte Choräle, die zwei Duettpartner Julian Döhler und Tom Krüger das Duett für Flöte und Gitarre „Als ich fortging“. Schüler der jetzigen neunten Klasse lasen Passagen aus Lessings „ Nathan der Weise“.

Julian Döhler und Tom Krüger spielen "Als ich fortging". Quelle: Julia Tonne

Reger Verkehr vor dem Wohnhaus während der Gedenkstunde

Henry Lewkowitz, Vereinsgeschäftsführer vom Erich-Zeigner-Haus, erinnerte noch einmal daran, welch schwieriger Weg hinter den Schülern lag. „Und das, obwohl sich heutzutage die Stimmen mehren, die eine Erinnerungskultur in Frage stellen und die Zeit des Nationalsozialismus bagatellisieren“, sagte er.

Er kritisierte zudem, dass es nicht möglich gewesen sei, die Straße vor dem Wohnhaus kurzfristig für das halbstündige Gedenken zu sperren. Die Stadt hätte, weil die Leipziger Straße zugleich die Bundesstraße 176 ist, einen entsprechenden Antrag bei der Straßenmeisterei stellen können. „Allerdings hat sich Groitzsch lediglich bereit erklärt, als Kompromiss ein Fahrzeug des Bauhofs vor dem Wohnhaus abzustellen, um etwas Ruhe zu gewährleisten“, sagte Lewkowitz.

Während der Gedenkstunde rollt der Verkehr vor dem Wohnhaus. Quelle: Julia Tonne

Schüler planen weitere Projekte, um Opfern der NS-Zeit zu gedenken

Auch für die Schüler war die Organisation von Seiten der Stadt eine Enttäuschung. „Schade, dass hier die LKWs, Busse und Autos durchfahren, während wir an Anna Reichardt erinnern“, erklärte Schülerin Amelie Winderlich. Weswegen auch die Schweigeminute lauter geriet als dem Anlass angemessen. Die Schüler hatten schon die Ablehnung der Stadt nicht nachvollziehen können. „Wir wollten ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen und wurden mit unserem Wunsch abgewiesen“, stellte Maximilian klar.

Ein würdiger Abschluss: Amelie Winderlich, Maximilian Klemm und Felix Müller (von links) am Stolperstein für Anna Reichardt. Quelle: Julia Tonne

Dennoch: Die Schüler lassen sich von den Steinen, die ihnen in den Weg gelegt wurden, nicht beirren. Der Stolperstein für Anna Reichardt ist ein Pilotprojekt. „Zukünftig sollen weitere Projekte folgen, um noch mehr Opfern der NS-Zeit zu gedenken“, verdeutlichen sie in einem Flyer, der am Donnerstag verteilt wurde.

Von Julia Tonne