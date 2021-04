Wyhraer Wehrleiter zieht sich nach 25 Jahren zurück

Wyhra

An sich hätte Andreas Krötzsch schon viel eher Schluss gemacht. Als Chef der Feuerwehr in Wyhra. Jetzt ist er seit einem Vierteljahrhundert Wehrleiter in dem südlichen Bornaer Ortsteil. „Es ist nicht gut, wenn man zu lange an etwas festhält“, sagt er selbst. Jetzt geht seine Zeit an der Spitze der Wyhraer Brandschützer zu Ende. Am Sonnabend übergibt er sein Amt an Stefan Kullak.

Vom Fernfahrer zum Feuerwehrchef

Es war Mitte der 1990er-Jahre, als der heutige 64-Jährige seine Arbeit als Fernfahrer aufgab und sich eine Beschäftigung in der Nachbarschaft suchte, bei der Firma Lotter-Metall in Zedtlitz. Die Folge: Krötzsch war nicht mehr tagelang von zu Hause weg und damit der richtige Mann für die Feuerwehr in Dorf. Dass er recht schnell an die Spitze der Kameraden rückte, lag freilich auch an seiner Vergangenheit. Er hatte als Jugendlicher in der Arbeitsgemeinschaft „Junge Brandschützer“ in Frohburg mitgewirkt, wo er wohnte, bis er im Jahr 1983 nach Wyhra zog. Sein Vater war bei der Grubenwehr, bereits seine Großväter waren ebenfalls Brandschützer gewesen.

Hausbrand und die Katze auf dem Baum

Gleich der erste Einsatz als Wehrleiter war brutal. Die Wyhraer Feuerwehrleute mussten zum Brand eines Hauses fahren, bei dem es einen Toten gab. Im Schnitt müssen die Kameraden einmal im Monat ausrücken. Auch zu Einsätzen, bei denen sich die Brandschützer am Ende eher zurückhalten. Etwa dann, wenn eine Katze auf einem Baum sitzt und augenscheinlich nicht wieder herunterkommt. „Kommt sie aber“, macht der scheidende Wehrleiter klar, weshalb er in solchen Fällen in der Regel darauf verzichtete, seine Leute auf den Baum zu schicken.

Keine Angst, aber immer Respekt

Schließlich ist ein Wehrleiter auch dafür verantwortlich, die Gesundheit und Unversehrtheit seiner Leute zu schützen. Was die Frage aufwirft, ob ein erfahrener Brandschützer nicht auch einmal Angst verspürt. Antwort Krötzsch: „Angst nicht, denn die blockiert einen im Zweifel. Aber immer Respekt und Vorsicht.“

Zwei Frauen bei der Wyhraer Feuerwehr

16 Leute zählen derzeit zur Wyhraer Feuerwehr, darunter zwei Frauen Das ist nicht zu wenig, „aber wir könnten noch ein paar Leute gebrauchen“. Immerhin sind die Zeiten vorbei, in denen junge Brandschützer der Liebe oder des Berufs wegen von Wyhra fortzogen.

Kultur und menschlicher Zusammenhalt

In einem Ort wie Wyhra ist die Feuerwehr aber keineswegs nur für Gefahrenabwehr und Brandbekämpfung zuständig, sondern auch für Kultur und menschlichen Zusammenhalt. Kurz nach Krötzschs Dienstantritt 1996 wurde die Tradition des Maibaumsetzens wiederbelebt, „denn das gab es ja früher schon“. Daraus entwickelte sich das Kinderfest immer am 1. Mai, und Andreas Krötzsch ist stolz darauf, wenn sich dann viel mehr Leute versammeln, als das kleine Dorf Einwohner zählt.

Nicht zu vergessen der Beitrag der Feuerwehr zum alljährlichen Lichterfest am Vorabend des ersten Advent, wenn sich die Wyhraer bei Glühwein und Rostbratwürsten an der Kirche treffen. Die Festwoche anlässlich der Ersterwähnung des Ortes vor 725 Jahren im Jahr 2011 gehört zu den Höhepunkten in der 25-jährigen Dienstzeit von Andreas Krötzsch als Wehrleiter.

Künftig als Stellvertreter aktiv

Aufhören Künftig reiht er sich wieder ein ins Glied bei den Brandschützern. Zunächst als stellvertretender Wehrleiter, um seinen Nachfolger Stefan Kullak zu unterstützen. Und womöglich auch später noch, „so lange ich das kann“.

Von Nikos Natsidis