Wenn demnächst die närrische Zeit ihren Höhepunkt erreichen würde, sitzen sie zu Hause. Zwangsweise, so wie alle organisierten Karnevalisten. Der Lockdown hat auch durch die Pläne des Carneval Clubs Wyhratal (CCW) einen dicken Strich gemacht. Immerhin haben die insgesamt 22 Narren aus den südlichen Bornaer Ortsteilen einen kleinen Trost: neue Jacken und neue Kappen für den Elferrat. Wann sie die tragen können, steht allerdings in den Sternen.

Schlüsselübergabe in Borna fiel aus

Die traditionelle Schlüsselübergabe, die der CCW als Bannerträger des närrischen Brauchtums in Borna nach dem Ende des Bornaer Carneval Vereins (BCV) vor einigen Jahren übernommen hatte, fiel weitgehend aus. Nicht ganz, aber von Humba Humba Täterä konnte nicht die Rede sein, als CCW-Präsident Jan Kriegler allein den Schlüssel von Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) entgegennahm – am 11. November, als es nur einen Lockdown light gab. Dabei bleibt es für diese Saison; denn dass geplante Veranstaltungen, etwa im Lobstädter „Kastanienhof“ in Wasser fallen würden, war schon seit Wochen klar. Das gilt auch für eine Veranstaltung, zu der der CCW in den Goldenen Stern einladen wollte. Es wäre eine echte Premiere gewesen – für die Karnevalisten aus Wyhratal ohnehin und auch für Borna, wo es seit Jahrzehnten keinen Karnevalsabend mehr in größerem Rahmen gab.

Vor Jahresfrist sah es besser aus

In der letzten Saison sah es für den CCW noch besser aus. „Wir haben alles noch komplett durchführen können“, sagt der CCW-Präsident. Zwei Wochen später war coronabedingt alles vorbei, bekanntlich nicht nur für die Karnevalisten. Die Idee, jetzt zumindest virtuell so etwas wie Faschingsgefühle zu erzeugen, mussten die CCW-Mitglieder allerdings wieder verwerfen. Es sei schlichtweg zu kompliziert, mittels Videos die richtigen Tanzschritte einzustudieren.

Verbindung via WhatsApp

Immerhin: Die Mitglieder sind ihrem Verein, der im Jahr 1992 gegründet wurde, bisher treu geblieben. Die Verbindung untereinander halten sie via WhatsApp und Telefon. Zudem darf sich der Verein über eine neue Ausstattung freuen – neue Jacken für das Festkomitee und die dazugehörigen Narrenkappen. Jan Kriegler hebt hervor, dass der Verein bei der Anschaffung der neuen Garderobe von der Stadt unterstützt worden ist - mit Fördergeldern, die immerhin die Hälfte der Kosten decken. Nicht ganz unbedeutend angesichts des Umstandes, dass eine neue Jacke stolze 200 Euro kostet, was auch die Änderungsschneiderei und das Besticken des guten Stücks einschließt.

Planungen für die Saison

Den Wyhrataler Narren bleibt wie allen anderen dennoch nichts weiter als den Verlauf der Pandemie abzuwarten. „Normalerweise haben wir im Mai oder Juni unsere Jahreshauptversammlung“, sagt CCW-Präsident Kriegler. Im Sommer werden dann die Kostüme organisiert, bevor ab September das Programm einstudiert wird. Läuft alles wie erhofft, kommt es am 11. November wieder zu einer ordentlichen Schlüsselübergabe auf dem Markt.

Von Nikos Natsidis