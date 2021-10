Wyhrataler Narren nehmen Anleihe bei Goethe

Borna

Wenn am 11. November vor dem Bornaer Rathaus die närrische Saison eröffnet wird, ist niemand geringeres als Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe mit von der Partie. Bei dem haben die Mitglieder des Carneval Clubs Wyhratal (CCW) eine Anleihe genommen, als sie das Motto der neuen Saison gesucht haben. Deshalb heißt es in diesem Jahr „Hier bist du Narr, hier darfst du sein, der CCW lädt herzlich ein“. Das erinnert jedenfalls stark an des dichterischen Großmeisters Hauptwerk, an den „Osterspaziergang“ in Fausts erstem Teil.

Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit

Die Schlüsselübergabe vor dem Bornaer Rathaus ist nach der Hochzeit der Pandemie die erste Veranstaltung des kleinen, aber feinen Karnevalklubs aus dem Bornaer Süden, die unter dieser Überschrift steht. Das Motto ist das Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit, gibt CCW-Präsident Jan Kriegler zu verstehen. Geboren wurde es auf der alljährlichen Jahreshauptversammlung, die coronabedingt erst im September stattfinden konnte. Üblicherweise kommen die Mitglieder im Frühjahr, im April oder im Mai, zusammen. Bei der Mottosuche gibt es verschiedene Vorschläge, aus denen sich dann nach freundschaftlicher Debatte das passende Motto für die nächste Saison herauskristallisiert, beschreibt Kriegler den schöpferischen Schaffensprozess.

Aufmarsch mit neuen Jacken

Wenn der CCW am 11.11. vor dem Rathaus anrückt, marschiert auch der Elferrat des Vereins mit auf. Den gibt es wieder, und die Damen und Herren tragen dabei auch die neue Jacke und Hüte, die sie vor Jahresfrist bekamen. Bei der Anschaffung waren sie von der Stadt unterstützt worden – mit Fördergeldern, die die Hälfte der Kosten deckten. Seinerzeit konnten sie das gute Stück aber nicht wie gewünscht präsentieren, weil die Saison bekanntlich coronahalber ausfiel.

Tanzelfen als Funkengarde

Darunter hatten auch die Bornaer Tanzelfen zu leiden, die erst jetzt wieder wie gewohnt und ohne Abstand trainieren dürfen. Die Tänzerinnen, organisatorisch zu Einheit Borna gehörig, sind die Funkengarde der Wyhrataler Karnevalisten. Der CCW greift mit der Schlüsselübergabe und einigen Faschingsveranstaltungen das Erbe des einstigen Bornaer Carneval Vereins (BCV) auf, der Anfang der 1980er-Jahre mit Duldung der sozialistischen Kulturbehörden gegründet wurde. Es war gewissermaßen die Hochphase des Karnevals in der Kohlestadt Borna. In diesen Jahren existierte zudem noch ein weiterer Faschingsverein in der Stadt. Es war der Carnevalclub Braunkohle (CCB), der ans damalige Braunkohlenkombinat Borna angebunden war.

