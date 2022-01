ZBL-Rat: Mehr Geld für Bau von Trinkwasserleitungen nötig

Borna

Zusätzliches Geld für Bauvorhaben soll der Verwaltungsrat des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Bornaer Land (ZBL) auf seiner nächsten Sitzung freigeben. Die findet am 19. Januar im großen Beratungsraum der Geschäftsstelle im Gewerbepark Blumroda statt.

Dabei geht es zum einen um 30 000 Euro mehr für die Verlegung von Trinkwasserleitungen beim Projekt am Terrassenweg in Eula (Borna). Eine solche Summe benötigt der Verband auch zusätzlich für Arbeiten in Thierbachs Winkelgasse (Kitzscher).

Am öffentlichen Sitzungsteil können Besucher teilnehmen. Es gilt die 3-G.Regel, und es ist ein Mund-Nasen-Schutz zutragen. Wegen der Abstandsregeln stehen nur begrenzte Plätze für die Öffentlichkeit zur Verfügung, heißt es in der Einladung. Der Beginn ist 9 Uhr.

