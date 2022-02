ZBL-Versammlung muss mehr Geld für Projekte rund um Borna freigeben

Borna/Neukieritzsch

Am 22. Febuar führt der Zweckverband Wassser/Abwasser Bornaer Land die nächste Verbandsversammlung durch. Sie beginnt an dem Diensag, 15.30 Uhr, im Festsaal der Gemeindeverwaltung Neukieritzsch am Schulplatz. Unter anderem soll das Gremium beschließen, dass der Verband mehr Geld, als geplant, für zwei Bauvorhaben freigibt.

Zwei überplanmäßige Ausgaben

Dabei geht es zum einen um ein Trinkwasserprojekt in der Straße der Freundschaft im Röthaer Ortsteil Oelzschau. Dort werden zusätzliche 205 000 Euro benötigt. Sogar ein Plus von 400 000 Euro ist für den Umbau des Wasserwerks Kesselshain erforderlich, wo eine Enthärtungsanlage für das Trinkwasser eingebaut wird. Für die entsprechenden Bauleistungen dort ist zudem eine Auftragsvergabe vorgesehen. Schließlich wird über das aktuelle Baugeschehen des Verbandes informiert.

Fragestunde für Besucher

Bereits kurz nach dem Beginn der Versammlung können Einwohner Fragen an die ZBL-Verantwortlichen stellen. Die Teilnahme an der Sitzung ist für Interessenten gestattet, die die Corona-Regeln einhalten. Das betrifft die 3-G-Regel, die Kontaktnachverfolgung und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, heißt es in der Ankündigung.

Von okz