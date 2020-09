ZBL entscheidet in Neukieritzsch über Rauswurf von Geschäftsführer

Borna/Neukieritzsch

Die Verbandsversammlung des ZBL (Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land) befasst sich am 14. September zum wiederholten Mal mit der Personalie des Verbandsgeschäftsführers. Im vorigen Jahr ging es zunächst um die Suche eines neuen, weil der bisherige nach überstandener schwerer Krankheit in die zweite Reihe zurücktreten wollte.

Dann bestimmte die Verbandsversammlung einen der Bewerber. Weil der absagte, musste die Stelle kurz darauf noch einmal besetzt werden. Nun soll dieser Beschluss vom Februar dieses Jahres aufgehoben werden. Sprich: Die Anstellung des aktuellen Geschäftsführers wird zurückgenommen.

Winkler bereits beurlaubt

Faktisch vollzogen ist die Personalie bereits. Verbandsvorsitzende Simone Luedtke ( Die Linke), Oberbürgermeisterin von Borna, und ihr Stellvertreter Thomas Hellriegel ( Neukieritzsch, CDU) haben dem erst im April angetretenen Thomas Winkler bereits vor wenigen Wochen mitgeteilt, dass er nach der Probezeit, die bis Ende September läuft, nicht weiter beschäftigt wird. Zugleich wurde er sofort beurlaubt.

Seitdem ist vorübergehend wieder Michael Spitzner für die laufenden Geschäfte zuständig. Der bisherige Geschäftsführer war zuletzt Winklers Stellvertreter. Grund für den schnellen Abschied vom neuen Verwaltungschef sind laut der Verbandsvorsitzenden Spannungen mit der Belegschaft.

Die Personalie wird in der Verbandsversammlung kaum auf Widerstand stoßen. Mehrere Bürgermeister bestätigten der LVZ, dass das Vorgehen abgesprochen sei.

Luedtke : AfD-Forderung spielt keine Rolle

Verbandsvorsitzende Luedtke betonte gegenüber der LVZ, dass der Rauswurf Winklers nichts mit den Forderungen zu tun habe, die die AfD nach Winklers Einsetzung aufgemacht hatte. Deren Vertreter hatten in Borna und in Neukieritzsch den Verband für die Berufung Winklers kritisiert und sich dabei auf noch laufende Verfahren und Prozesse wegen verlustbringender Derivatgeschäfte zu seiner Zeit als Chef eines Verbandes in Köthen berufen. Die Vorgänge waren den Verbandsräten schon bekannt, als sie im Februar über Winklers Berufung entschieden hatten.

Offen ist, wie es jetzt an der Spitze der Geschäftsführung weitergeht. Laut Luedtke wolle der frühere Geschäftsführer Spitzner nicht dauerhaft in diese Position zurückkehren. Nach der im Sommer angeschobenen Diskussion um eine mögliche Vereinigung des ZBL mit dem Abwasserzweckverband Espenhain wird man im Verband darüber nachdenken, ob es sinnvoll ist, jetzt noch einen eigenen Geschäftsführer einzusetzen.

Entscheidung fällt in Neukieritzsch

Der Kitzscheraner Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler), der eher skeptisch auf Fusionsabsichten blickt, äußerte gegenüber der LVZ, man sollte vor einer Neubesetzung prüfen, ob ein Zusammenschluss Effekte bringen kann, und so lange mit einer Neubesetzung warten. „Aber nicht länger als ein Jahr“, so Schramm.

Winkler hatte sich im Juli deutlich für eine Fusion ausgesprochen. Dass der Prozess mit dessen Abgang nun schon wieder beendet sein könnte, dem widerspricht Luedtke. Den Anstoß, über eine Fusion der beiden Verbände zu sprechen, erinnert sie, habe schon im vergangenen Dezember der Stadtrat von Borna gegeben. Das habe mit Winkler nichts zu tun.

Die Verbandsvorsitzende will nun zunächst die Entscheidung am 14. September abwarten und danach mit den Verbandsräten das weitere Vorgehen absprechen. Die Sitzung des ZBL findet ab 17 Uhr im Festsaal im Gemeindeamt Neukieritzsch am Schulplatz 3 statt. Die Personalie ist nach einer Bürgerfragestunde der einzige Tagesordnungspunkt im öffentlichen Teil der Beratungen.

