Der Seehaus-Verein ist seit zehn Jahren in Sachsen aktiv. Das wird mit einer Jubiläumsparty am 19. September im Domizil am Hainer See gefeiert. Trotz viel Kritik setzt der Verein nach wie vor auf gute Nachbarschaft – und lädt Interessenten ein, Strafvollzug in freien Formen kennenzulernen.