Zehn Jahren in Sachsen: Seehaus-Strafvollzug jetzt am Hainer See daheim

Neukieritzsch/Kahnsdorf

Etwa 60 junge, straffällig gewordene und zu Haftstrafen verurteilte Männer in Sachsen haben den letzten Teil ihrer Strafe in einer Einrichtung des Vereins Seehaus verbracht. Der Verein, der seine erste Alternative zur Haft hinter Gefängnismauern ab 2003 in Baden-Württemberg betrieb, verfolgt das Modell eines Strafvollzugs in offenen Formen seit zehn Jahren im Freistaat. Nach bestimmten Kriterien ausgewählte Gefangene können ihre Haftzeit in Wohngruppen mit Familienbindung und streng geregelten Tagesabläufen absolvieren – seit drei Jahren am Hainer See bei Kahnsdorf.

Bürgerentscheide und Klagen begleiten Ansiedlung in Sachsen

Der Weg zu einer Einrichtung in Sachsen war für den Verein kompliziert. 2007 sprach der Verein, der damals noch Prisma hieß, erstmals beim sächsischen Justizminister vor. Zwei Jahre später bekam der Verein grünes Licht für sein Projekt. Allerdings fehlte es an einer geeigneten Immobilie. Die erste Absage kam aus Glauchau, eine folgte aus Borna, wo Prisma sich Hoffnungen auf einen Neubau am Bockwitzer See gemacht hatte.

Parallel werden die Fühler in Richtung Hainer See (Gemeinde Neukieritzsch) ausgestreckt. Wie in Borna traf der Verein hier auf Gegenwind in der Bevölkerung. Viele wollten keine Strafgefangenen in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft haben, was bis zu letztlich erfolglosen Bürgerentscheiden in Neukieritzsch und Espenhain gegen die Ansiedlung führte.

Widerstand nicht mehr zu spüren

Die gleiche Situation gab es in Störmthal (Gemeinde Großpösna). Dort erhielt der Verein Seehaus das Lutherstift als Interimsquartier, er nahm im September 2011 den ersten jungen Mann auf. Eine Bürgerinitiative klagte gegen die Nutzungsgenehmigung, unterlag aber zuletzt beim Oberverwaltungsgericht. 2016 begann am Nordufer des Hainer Sees der Bau eines neuen Domizils. Anfang 2018 wurden die beiden Häuser von Mitarbeitern und zunächst vier Strafgefangenen bezogen.

Glaubt man Franz Steinert, Hausvater und Sprecher des Seehauses Sachsen, wie sich der Verein hier nennt, ist von den Verwerfungen heute kaum noch etwas zu spüren. Zwar gebe es die eine oder andere abfällige Bemerkung. „Aktiven, engagierten Widerstand nehmen wir aber nicht mehr wahr.“

Aktuell nur drei Gefangene am Hainer See

Im Gegenteil. Derzeit würden gar in einem Beirat einstige Gegner des Projektes mitarbeiten. Dabei wird aufgrund der Lage direkt am Rundweg um den Hainer See, wo es am Gelände einen öffentlichen Spielplatz und einen Rastwagen gibt sowie eine kleine Herde schottischer Hochlandrinder grast, wird viel öffentliches Interesse geweckt.

„Es sind viele große und kleine Wunder passiert“, beschreibt Steinert die vergangenen Jahre in Störmthal und am Hainer See. „Wir fühlen uns hier sehr zu Hause.“ Dabei hat das Seehaus noch lange nicht den Umfang erreicht, für den die Einrichtung mit Wohnungen, Unterrichtsräumen und Ausbildungswerkstätten konzipiert wurde. Möglich sind drei Wohngruppe mit je sieben Teilnehmern. Aktuell sind nur drei junge Männer im Seehaus, nachdem es über Monate keine Zugänge gab.

Verein wird auch in anderen Haftanstalten vorstellig

Wie viele Straftäter, die von Seehaus-Mitarbeitern meist nur „unsere Jungs“ genannt werden, aus dem Jugendgefängnis in Regis-Breitingen ins Seehaus umziehen dürfen, liegt an vielen Faktoren, persönlichen Umständen und auch an Bestimmungen innerhalb des Justizministeriums. Aktuell beginnt das Seehaus, sich bei anderen Haftanstalten in Sachsen vorzustellen. Denn seit April, so Steinert, besteht die Möglichkeit, auch junge Erwachsene bis zum Alter von 27 Jahren in den Strafvollzug in freien Formen aufzunehmen.

Jetzt wird die zehnjährige Arbeit in Sachsen aber erst einmal gefeiert. Für Sonntag, 19. September, ab 14 Uhr, wird zu einem öffentlichen Fest eingeladen, für das sich Besucher anmelden müssen. Zum Familiennachmittag mit Führungen erwarten die Veranstalter auch die sächsische Justizministerin und Schirmherrin Katja Meier (Bündnis 90/Die Grünen).

Am Abend ab 19 Uhr tritt ein Leipziger Liedermacher- und Pop-Duo auf. Erstmals veranstaltet wird am 20. September ein Fachtag für Menschen, die sich beruflich oder ehrenamtlich mit Straffälligen befassen. Zum ersten Teilnehmer der alternativen Haftform hat Steinert übrigens immer noch Kontakt. „Er hat einen festen Job“, freut sich der Hausvater.

Von André Neumann