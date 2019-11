Zehn Projekte aus dem Landkreis bekommen Geld von der Dow

Landkreis Leipzig

Mehr als 100 000 Euro hat die Dow in die diesjährige Auflage ihres Programms „Wir für hier“ gesteckt und damit 17 gemeinnützige Organisationen unterstützt. Zum zehnten Mal bereits hat das Chemieunternehmen Spendengelder verteilt, bei der Jury waren insgesamt rund 100 Projektanträge eingegangen.

„Ich bin immer wieder beeindruckt, wie engagiert die Menschen in unserer Nachbarschaft sind“, sagte Kepa Diaz de Mendibil, Vorsitzender der Geschäftsführung und Leiter der mitteldeutschen Dow-Standorte, bei der Feierstunde am Mittwochabend in Schkopau. „Die Vereine übernehmen Verantwortung und sind tragende Säulen unserer Gesellschaft.“

Gleich zwei Projekte aus Rötha überzeugen die Jury

Anlässlich des Jubiläums wurden diesmal besondere Leuchtturmprojekte gesucht. Eine Jury aus Vertretern der Landkreise Leipzig und Saalekreis, den Bürgerkontaktgruppen Schkopau und Böhlen sowie Dow-Mitarbeitern entschied sich, das Planetarium in Merseburg mit 20 000 Euro für die Erweiterung der technischen Ausstattung und den Ausbau der Bildungsangebote zu unterstützen. Der Kanu-Club Halle erhält 18 000 Euro für die Para-Kanu-Gruppe.

Auch im Landkreis Leipzig hatten zahlreiche Vereine und Einrichtungen Erfolg mit ihren Anträgen. Allein in Rötha konnten gleich zwei Projekte die Jury überzeugen: Der Förderverein vom Kindergarten Regenbogenland bekommt für einen Verkehrsgarten (ein Verkehrsparcours mit Markierungen, Ampeln und Schildern) 7500 Euro, der Förderverein „Gestern. Heute. Morgen.“ 5000 Euro für das Schlossmodel, das ein Blickpunkt im Schlosspark sein soll.

Auf dem Hof der Kita „Regenbogenland“ in Rötha hat der Bau des Verkehrsgartens begonnen. Nun kommt Geld von der Dow für das Projekt. Quelle: André Neumann

Auch in Borna hatten gleich zwei Anträge Erfolg. Der Ortsverband Borna des Technischen Hilfswerks kann mit bewilligten 5000 Euro notwendige Rettungs- und Betonsägen anschaffen, die Lebenshilfe wiederum legt mithilfe von 4500 Euro einen Barfußpfad für den Förder- und Betreuungsbereich 2 an. Die Lebenshilfe betreut teilstationär Menschen mit geistigen und / oder Schwerstmehrfachbehinderungen. Ein Gartenprojekt samt Barfußpfad soll die individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Bewohner fördern.

Zwenkau , Groitzsch und Böhlen gehören zu den Preisträgern

Ebenfalls im Doppelpack vertreten ist Zwenkau. Hier erhält die Kulturinitiative eine beträchtliche Summe für die Gestaltung des Vorplatzes am Kulturkino, und der Radfahrer Verein Zwenkau kann seinen Trainingsstützpunkt in Zitzschen ausbauen.

Nach Elstertrebnitz gehen in absehbarer Zeit 5000 Euro. Der Sportverein will damit in der von ihm genutzten Turnhalle die Duschräume sanieren und das Lager erneuern. Die Stadt Böhlen hat in diesem Jahr ebenfalls von dem Spendenprogramm profitiert und kann sich über 4500 Euro freuen. Die Summe wird für die Gestaltung eines Parcours für das Außengelände der Grundschule genutzt. Zu guter Letzt wurde die Stadt Groitzsch von den Jury-Mitgliedern ausgewählt. Sie bekommt 3000 Euro für die Ausstattung des Schulungsraum im Gerätehaus Großstolpen. Das war erst vor wenigen Wochen eröffnet worden.

Von Julia Tonne