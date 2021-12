Zehn neue Kameraden: Groitzscher Feuerwehr jetzt noch schlagkräftiger

Groitzsch

Die Groitzscher Feuerwehr setzt derzeit alles daran, die Einsatzbereitschaft ihrer sechs Ortswehren zu verbessern. Ein Punkt auf der Agenda, der zum Ziel führt: die Ausbildung neuer Einsatzkräfte. Und eben das ist kürzlich mit Erfolg geschehen. Zehn neue Kameraden können bald in den aktiven Dienst starten. Wie Stadtwehrleiter Mike Köhler berichtet, sind in den vergangenen neun Wochen insgesamt 21 Feuerwehrfrauen und -männer ausgebildet worden.

Nach mehr als 15 Jahren Pause haben die Groitzscher Brandschützer die sogenannte Truppmann-Ausbildung wieder selbst angeboten. Die Nachfrage war groß. Interessenten für die eigenen Wehren Berndorf, Gatzen, Großstolpen, Groitzsch, Hohendorf und Michelwitz, aber auch aus Lobstädt und Neukieritzsch, Regis-Breitingen und Ramsdorf sowie Schkorlopp und Werben hatten sich für den Grundlehrgang entschieden. Sie alle absolvierten 70 Stunden Unterricht.

In Ortswehren 80 weitere Ausbildungsstunden

Zum Grundlehrgang gehörte unter anderem ein Erste-Hilfe-Lehrgang. Themen wie Rechte und Pflichten, Technische Hilfeleistung, Brennen und Löschen, Verhalten bei Gefahr sowie Unfallverhütung wurden genauso behandelt wie der ordnungsgemäße Ablauf eines Löschangriffs, das Besteigen einer vierteiligen Steckleiter und das Selbstretten aus gleicher Höhe.

Nach der abschließenden Prüfung zeigte sich Lehrgangsleiter Köhler zufrieden mit den Leistungen der Auszubildenden. „Viele von ihnen kamen ohne jegliche Vorkenntnisse. Aber das Erlernte haben sie sehr gut in der Prüfung umgesetzt.“

Doch mit dem Grundlehrgang sei es laut Stadtwehrleiter nicht getan. Vielmehr müssten in den nächsten zwei Jahren weitere 80 Stunden Ausbildung in den jeweiligen Ortsfeuerwehren folgen, die dann mit einer weiteren schriftlichen Prüfung enden. „Erst dann ist die Ausbildung zum Feuerwehrmann oder zur Feuerwehrfrau abgeschlossen“, macht Köhler deutlich.

Neunköpfiges Ausbilderteam unterstützt Stadtwehrleiter

Doch auch das Ganze sei erst der Anfang. Es gebe auf Kreisebene weitere interessante Lehrgänge, „um sich weiterzubilden für die eigene Entwicklung und Qualifizierung für den Dienst an der Bevölkerung zur Rettung von Menschen und Tier“.

Neben Köhler selbst war ein neunköpfiges Ausbilderteam in den vergangenen Wochen damit beschäftigt, die Neuen fit für künftige Einsätze zu machen. „Die Bereitschaft der Betreuer, zusätzlich zum normalen Dienstbetrieb und zu Einsätzen so einen zeitaufwändigen Lehrgang durchzuführen, verdient große Anerkennung“, betont der Leiter. Schließlich würden die Anforderungen im Beruf immer größer, zusätzlich belasten unterschiedliche Arbeitszeiten aufgrund von Schichtbetrieb die aktiven Kameraden. „Nicht selten kommen die Familien und Freunde erheblich zu kurz.“

Weiterer Feuerwehrzuwachs erwünscht

Köhler geht davon aus, dass sich mit den zehn frischen Rettungskräften für die Groitzscher Truppe die Einsatzbereitschaft deutlich verbessern wird. Nichtsdestotrotz wünscht sich der Stadtwehrleiter weiteren Zuwachs in den Feuerwehren. „Der demografische Wandel macht auch vor den Feuerwehren nicht halt. Viele der guten Feuerwehrleute gehen in den nächsten Jahren in den wohlverdienten Ruhestand. Den Abgang abzufangen, wird die große Aufgabe in den Feuerwehren bleiben.“

Lesen Sie auch

Von Julia Tonne