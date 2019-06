Espenhain

Erste Station Gasthof Aspe: Martin Baumert hat die Sonnenmütze vergessen. Der 34-Jährige steht bei 32 Grad Celsius im Schatten des Gasthofs Aspe in Espenhain und bedauert dies. „Aber wir haben Wasser und Sonnencreme für alle mit“, kündigt der Historiker den knapp zwanzig Interessenten an, die bei dieser Hitze am Samstagnachmittag dem Kapitel Zwangsarbeit in Espenhain nachgehen wollen.

Baumert hat Geschichte studiert. Bei einem Praktikum im soziokulturellen Zentrum Kuhstall in Großpösna kam er vor elf Jahren mit NS-Zwangsarbeit in Böhlen und Espenhain in Berührung und forscht seitdem dazu. Auch wenn er jetzt sein Geld als Historiker im Deutschen Bergbaumuseum Bochum verdient, will er nicht von dem Thema lassen. Das betrifft nicht nur die Arbeit in Archiven und Bibliotheken. Er möchte gern Leuten davon erzählen und verweist zugleich auf Recherchen von engagierten Akteuren der Region, zum Beispiel Werner Winkler.

Zur Galerie Um historische Fakten und menschliche Schicksale der Zwangsarbeit in Espenhain geht es Historiker Martin Baumert und Künstler Martin Haufe. Die beiden wollen die Erinnerung daran lebendig halten. Hier einige Fotos dazu.

Nahezu alle Formen der Ausbeutung

„ Espenhain war zwischen 1939 und 1945 ein Zentrum der Zwangsarbeit in Mitteldeutschland, aber es gibt hier keinen Ort, der daran erinnert“, bedauert Baumert. Zehntausende Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und Fremdarbeiter aus 22 Nationen sollen in dieser Zeit das große und kleine Lager des Dorfes durchlaufen haben. Sie erbauten das Braunkohlenwerk mit und schufteten für die deutschen Kriegsanstrengungen. Es habe nahezu alle Formen der Ausbeutung bis hin zu Arbeitserziehungslagern der Gestapo und Zwangsprostitution gegeben.

Direkt hinterm Gasthof Aspe war das kleine Lager im früheren Ledigenheim. Zeitzeuge Heinz Dathe schrieb, dass dort 200 englische Kriegsgefangene wohnten, aber auch Südafrikaner und Schotten. Wortwörtlich heißt es:

„Die Behandlung der Gefangenen geschah streng nach dem Genfer Abkommen. Das Verhältnis zwischen den Wachposten und den Gefangenen war so gut, daß die Gefangenen nach ihrer Befreiung bei den Amerikanern (69. Division) schriftlich darum baten, ihr ehemaliges Wachpersonal ebenso ordentlich zu behandeln, wie es mit ihnen geschah.“

Viele Widersprüche: Täter- und Opferrolle nicht eindeutig

Die Quelle zeigt einen Punkt, der Baumert und dem Künstler Martin Haufe, mit dem er das Projekt gemeinsam bearbeitet, wichtig ist. Zwangsarbeit sei vielschichtig und voller Widersprüche. Deutsche seien nicht nur Täter und Zwangsarbeiter nicht nur Opfer gewesen. Es gebe dazu viele Geschichten und Fakten, dies müsse differenziert betrachtet werden.

Zweite Station Werksiedlung: Der Weg zum Werksgelände führt durch die damalige Bereitschaftssiedlung. Häuser mit Wohnflächen zwischen 70 und 100 Quadratmetern seien für Meister, Ingenieure, Direktoren und deren Familien entstanden. Jobs in den Werken Böhlen und Espenhain waren in den 1930er-Jahren wegen des guten Lohns begehrt. Rund 300 Reichsmark verdiente ein deutscher Arbeiter, weiß der Historiker. Das war viel zu jener Zeit.

Doch je länger der Krieg dauerte, desto weniger Arbeitskräfte gab es. Überalterung der Belegschaft war ein Problem. Schon 14-jährige Deutsche wurden deshalb dienstverpflichtet, bevor sie mit 18 an die Front kamen. Doch dies reichte nicht aus: Immer mehr Zwangsarbeiter wurden gebraucht.

Historiker Martin Baumert (l.) und Künstler Martin Haufe an der Espenhainer Hauptwerkstatt mit einem Foto von französischen Kriegsgefangenen. Quelle: Claudia Carell

Dritte Station Hauptwerkstatt: Was bedeutet für mich Erinnerung, was Gedenken? Die Teilnehmer der Exkursion sollen an der 1938 erbauten Hauptwerkstatt auf diese Frage antworten. Auf den Zettelchen werden Stichworte notiert. Da heißt es zum Beispiel: Klarheit, sich bewusst sein, nicht verloren gehen, Respekt, Einordnung in unsere Geschichte, Gedenken ist gleich Zurückdenken...

Mindestens 285 Menschen überstanden die Lebensbedingungen und Kriegshandlungen in den Lagern in Espenhain nicht, so Baumert. Die meisten Zwangsarbeiter starben bei Bombenangriffen, viele auch durch Krankheit und schlechte Arbeitsbedingungen, einige durch Suizid, es gab eine Hinrichtung.

„Nebelfrauen“ mussten giftige Fässer öffnen

Zwangsarbeiter mussten häufig gefährliche Arbeiten übernehmen, auch Frauen. Als „Nebelfrauen“ sind Ukrainerinnen bekannt, die bei Bombenangriffen auf Feldern rund um Espenhain so genannte Nebelfässer öffnen mussten, um das Werk zu vernebeln. „Dies war hochgiftig, denn der Nebel entstand durch Salzsäure“, sagt Martin Baumert.

Vierte Station großes Lager Margarethenhain: Zum großen Lager, wo heute der Campus Espenhain steht, führt der Weg über die B 95. Immer mehr Baracken für Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene wurden dort während des Krieges gebaut. Am Ende sollen es mehr als 200 mit rund 10.000 Schlafplätzen gewesen sein, so der Historiker.

Lager II in Espenhain. Insgesamt gab es sieben Abteilungen im großen Lager Margarethenhain. Nationalitäten waren in der Regel getrennt. Quelle: Neuseenland-Sammlung Großpösna

Sie seien nach Bevölkerungsgruppen unterteilt und mit Stacheldraht in sieben Lagerbereiche getrennt worden. Die Zwangsarbeiter seien unterschiedlich behandelt worden, Franzosen und Engländer bekamen mehr zu essen als zum Beispiel Frauen und Männer aus der Sowjetunion. Man arbeitete in Kolonnen. Wenn einer das Arbeitsziel nicht erreichte, bekam die ganze Kolonne weniger Nahrung.

Für die Gefangenen gab es keine Schutzeinrichtungen bei Bombenangriffen. Einmal traf eine Bombe die Baracke von französischen Arbeitern, dabei seien 128 Menschen gestorben.

Frauen mussten in Bordell-Baracken anschaffen

„Mehrere zehntausend Menschen haben dieses Lager durchlaufen“, sagt Baumert. Die Zwangsarbeiter schufteten nicht nur in den Werken Espenhain und Böhlen. Sie arbeiteten auch in Leipziger Betrieben und kleinen Ortschaften. Beim Bäcker und im Baubetrieb, bei Bauern und als Haushaltshilfe.

Im Espenhainer Lager gab es ab April 1943 eine Bordell-Baracke für „fremdvölkische Arbeitskräfte“, mit Stacheldraht abgetrennt und bewacht. Frauen aus Polen und Frankreich mussten dort anschaffen, berichtet der Historiker. „Sie waren jeweils sechs Monate dort, hatten keinen Tag frei und empfingen zwischen 20 bis 30 Freier pro Tag.“

Luftbild mit Erklärungen vom 29. Mai 1944 zum Werk Espenhain. Im Lager III befand sich die Bordell-Baracke, die ebenfalls bei einem Bombenangriff zerstört wurde. Quelle: Werner Winkler

Die sogenannte B-Baracke bestand aus zwölf Einzelzimmern, einem Speiseraum, einem Aufenthaltsraum, drei Bädern, je drei Damen- und Herrentoiletten, einem Büroraum, mehreren Wirtschaftsräumen und einem größeren Einlassbereich, schrieb Werner Winkler in einem Text für die LVZ.

Geöffnet hatte die B-Baracke täglich von 10 bis 23 Uhr. Der Zutritt sei für Kriegsgefangene, Ostarbeiter und „Reichsdeutsche“ strikt untersagt gewesen. Vor allem Franzosen hätten das Bordell besucht und dafür von ihrem Lohn Geld bezahlt.

Die Nationalsozialisten wollten damit im Sinne ihrer Rassenideologie den sexuellen Kontakt zwischen Ausländern und deutschen Frauen unterbinden, zudem wurde der Bordellbesuch als Motivationsanreiz für einen effektiveren Arbeitseinsatz angesehen, heißt es weiter. Bei Luftangriffen sei die B-Baracke zerstört worden. Über das Schicksal der Frauen gebe es keine Informationen.

Eine Widerstandsgruppe hatte sich im Lager gegründet. Sie fälschte Pässe, sammelte Geld und Kleidung für Fluchten. Im April 1943 wurden die Akteure der Gruppe verhaftet. Was mit ihnen geschah, sei unbekannt, so Baumert.

Marija Owod war eine Zwangsarbeiterin aus der Ukraine. Sie hatte noch lange nach dem Krieg Kontakt zu Bauern bei Neukieritzsch, die ihr damals halfen. Quelle: Hella Hallert

Wie mit Zwangsarbeitern umgegangen wurde, war unterschiedlich. In Dokumenten würden sich häufig Übergriffe und Denunziationen nachweisen lassen. Doch es gab auch Hilfe. Marija Owod aus der Ukraine arbeitete als Hilfskraft im Espenhainer Werk. An ihrem freien Sonntag half sie auf einem Bauernhof in Neukieritzsch und bekam dafür genug zu essen. Nach dem Krieg bedankte sie sich bei den Bauern. Oder: Der Franzose Paul Galenski war beim Bäcker in Mölbis beschäftigt, wurde gut behandelt und besuchte die Deutschen nach dem Krieg mit seiner Frau.

Der historische Rundgang war mit zwei Stunden geplant, am Ende sind es fast drei. Der 25-jährige Oliver, der in Espenhain aufwuchs und heute in Leipzig lebt, meint: „Mich verbinden hier viele Kindheitserinnerungen, aber dieses Thema war mir komplett neu. Es gibt ja auch kein Denkmal dazu. So wird es vergessen. Ich denke, viele haben davon noch nie was gehört – so wie ich bis eben auch nicht.“

Am Donnerstag gibt es zum Thema Erinnerung an Zwangsarbeit in Espenhain eine Podiumsdiskussion. Neben Historiker Martin Baumert und Künstler Martin Haufe wird Anne Friebel von der Gedenkstätte für Zwangsarbeit in Leipzig teilnehmen. Beginn ist 19 Uhr im „Haus der Zukunft“ im Wolfschugener Weg 1 in Espenhain. Der Eintritt ist frei. Wie zu dem Rundgang lädt zu dieser Veranstaltung das soziokulturelle Zentrum Kuhstall Großpösna ein.

Von Claudia Carell