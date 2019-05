Borna

Was sich bewährt hat, sollte man nicht verändern. Zumindest was den Namen und damit den Wiedererkennungswert betrifft. Das trifft auf das Highfieldfestival am Störmtaler See zu, das einst am Stausee Hohenfelden in Thüringen gegründet wurde. Der Störmtaler See heute hat aber wenig mit hohen Feldern zu tun.

750 Gäste tanzen zum Bühnenprogramm bei Rock am Kuhteich in Deutzen. Quelle: Thomas Kube

Rock- und Punkfestival ist nach Deutzen umgezogen

Ähnlich verhält es sich mit dem kleinen aber feinen Rock- und Punkfestival „Rock am Kuhteich“. Vor zehn Jahren am Stadtrand von Borna gestartet, zog es schnell bis zu 1000 Besucher an. Als das ehemalige Freibadgelände in Borna nicht mehr zur Verfügung stand, mussten die Veranstalter vom Bornaer Verein Kulturdesign um Lutz Lettau schnell eine Alternative finden. Und die war nicht weit entfernt und eigentlich ein Glückgriff. Im nur sechs Kilometer entfernten Kulturpark Deutzen konnte man zudem sofort auf die benötigte Infrastruktur zurückgreifen: Spielstätten, Sanitärräume, Parkplätze sowie Zelt- und Campingmöglichkeiten.

Drei Tage lang Konzert und Party

In Deutzen ging von Freitag bis Sonntag schon die zehnte Auflage des etablierten kleinen Festivals über die Bühne. Um die 750 Besucher lauschten jedem der drei Tage den Songs der 27 beteiligten Bands und Musiker. „Da ich den Ticketverkauf selbst mache, kann ich einschätzen, dass ein Drittel aus Borna und Umgebung, ein Drittel aus ganz Sachsen und ein Drittel von viel weiter zu uns kamen. Österreicher sind darunter und Schweizer, aber auch Norddeutsche“, freut sich Lutz Lettau.

Bis auf den Schneeregen am Sonnabendvormittag gab es keine störenden Zwischenfälle. „Wir sind hier wie eine große Familie, wo auf die Ansagen des Festivalleiters auch wirklich gehört wird. Wir stehen seit Jahren für Antifa und Toleranz, das weiß auch jeder Besucher. Alle sind ausgelassen in Feierlaune, alles ist friedlich. Selbst von unseren Festival-Verkaufshändlern wird bestätigt, dass es hier extrem friedlich zugeht.“

Nur eben nicht mehr am Kuhteich, sondern bei „Rock auf dem Grillplatz“. Aber was sich einmal positiv eingeprägt hat...

Von Thomas Kube