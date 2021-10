Zeitzer Straße in Pegau wird zum Millionenprojekt

Pegau

In Pegau soll die Zeitzer Straße grundhaft ausgebaut werden. Damit einher geht die Erneuerung der Kanäle mit Umstellung auf das Trennsystem im Bereich vom Kreisverkehr bis zum Bahnübergang. Für das Vorhaben hat die Stadt bereits einen Zuwendungsbescheid über rund 1.7 Millionen Euro vom Freistaat Sachsen im Rahmen des Förderprogramms „Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur (GRW Infra)“ bekommen. In wenigen Tagen, am Montag, 1. November, sollen die Bauarbeiten beginnen.

Weil das Vorhaben lange dauert – und zwar bis etwa Ende September nächsten Jahres – und mit umfangreichen Vollsperrungen einher geht, informiert die Stadtverwaltung die betroffenen Anwohner während einer Abendveranstaltung am Dienstag, 2.November. Bauamtsleiter Gunther Grothe gibt unter anderem darüber Auskunft, dass in zwei Bauabschnitte gebaut wird, und über die Verlegung der Bushaltestellen aus der Wachenheimer Straße in die Bismarckstraße beziehungsweise Bahnhofstraße. Die Informationsveranstaltung beginnt 18 Uhr im kleinen Rathaussaal in Pegau.

Von Julia Tonne