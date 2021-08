Zentrum gesperrt: 5. Stadtkriterium steigt am Sonntag in Borna

Borna

Am Sonntag gehört die Bornaer Innenstadt Frauen und Männern mit gut durchtrainierten Waden. Für mehrere Stunden verwandeln sich die Straßen der Innenstadt in eine Rennstrecke für ambitionierte Pedaleure: Der RSV Radsport Borna trägt sein mittlerweile 5. Bornaer Stadtkriterium aus.

„Insgesamt sieben Rennen stehen auf dem Programm“, informiert Frank Schalk, Vorsitzender des ausrichtenden RSV. Seine Premiere erlebte der Wettbewerb zur 750-Jahr-Feier der Wyhrastadt im Jahr 2001. Neuauflagen gab es seitdem in unregelmäßigen Abständen. „In diesem Jahr ist das Interesse an unserem Kriterium besonders groß“, freut sich der Radsport-Organisator. „Durch Corona sind seit dem Vorjahr viele Rennen ausgefallen. Man merkt richtig, wie die Fahrer darauf brennen, unter Wettkampfbedingungen endlich wieder ihre Kräfte zu messen.“

Bereits 150 Anmeldungen liegen in Borna vor

So können der 64-Jährige und seine Mitstreiter auf ein ordentliches Teilnehmerfeld blicken. „Uns liegen bereits rund 150 Anmeldungen vor.“ Eine Zahl, mit der man in den sächsischen Sommerferien gar nicht unbedingt gerechnet hatte. Auch außerhalb von Sachsen ist das Interesse an der Bornaer Rundenhatz offenbar groß: „Besonders im Nachwuchs werden sich auch Teilnehmer aus Berlin und den alten Bundesländern in die Starterlisten eintragen.“ Die lange Durststrecke, die die Pandemie den Aktiven bescherte, lässt sie in diesem Jahr durchaus weitere Wege in Kauf nehmen.

Zuschauer dürfen sich auf spannende Runden im Bornaer Zentrum freuen

Die Bornaer – so viel scheint sicher - dürfen sich auf spannende Wettkämpfe im Sattel freuen. Der Reiz des Kriteriums liegt zum einen im anspruchsvollen Streckenverlauf. Kurvenreich und eng geht es rund um den Markt. Der Kurs führt über Wassergasse, Mühlgasse und Dinterplatz, Reichssteinweg, Breite Straße, Roßmarktsche Straße, Kirchstraße, Brühl und Wilhelm-Külz-Straße. Zum anderen hat diese Wettkampfform ihr eigenen Gesetze. In jeder Runde winken den flottesten Sprintern Wertungspunkte, was die Sache für die Zuschauer besonders attraktiv macht.

Der erste Startschuss fällt 10 Uhr mit einem Nachwuchsrennen, das über insgesamt fünf Runden und 6,5 Kilometer geht. Die Dosis steigert sich dann bis hin zum Höhepunkt des Tages, dem Rennen der Lizenz-Amateure. Diese eröffnen 14 Uhr ihre Hatz über insgesamt 40 Runden und 52 Kilometer.

BWS-Geschäftsführer wünscht Sportlern erfolgreiche Wettkämpfe

Dem Hauptrennen des Renntages fiebert auch Jan Czinkewitz, Geschäftsführer des kommunalen Bornaer Wohnungsunternehmens, entgegen. Die Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft (BWS) ist Hauptsponsor der Veranstaltung. „Als solcher wünschen wir allen Sportlern gutes Gelingen, viel Erfolg und laden alle Interessierten zu spannenden Rennen ein“, so Czinkewitz, der schon jetzt gespannt ist, wer beim Rennen um den „Großen Preis der BWS“ den Reifen vorn hat.

Eine wichtige Information richtet Vereinschef Schalk an alle anderen Verkehrsteilnehmer und Anwohner. „Die komplette Innenstadt ist für die Wettkämpfe am Sonntag voll gesperrt.“ Zwischen 8 und 16 Uhr bestehe generelles Halteverbot, so dass auch parkende Autos entlang des Kurses nichts zu suchen haben.

Von Simone Prenzel